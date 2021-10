Por que é difícil fazer aparelhos auditivos acessíveis

Sou um rinoceronte por causa da perda auditiva. Perdi mais de 50% da minha audição há três anos, graças a uma hemorragia cerebral repentina e muito forte. Mas então, no que é considerado um milagre em nosso sistema de saúde, minha seguradora pagou por novos aparelhos auditivos. E então – e essa é a parte realmente selvagem – eu realmente os usei.

Nenhum desses incidentes é incomum. A maioria das seguradoras, incluindo o Medicare, não cobre o custo dos aparelhos auditivos, apesar do fato de exigirem receita médica e de custarem até $ 4.000 a $ 5.000 o par. Mesmo quando as pessoas com deficiência auditiva recebem aparelhos auditivos, muitos não os obtêm de fato usar Com eles. Portanto, sou a raça rara que teve a oportunidade de corrigir minha perda auditiva e depois me beneficiou dela.

A Food and Drug Administration, que é tão generosa hoje em dia, busca fazer de pessoas como eu a regra, não a exceção. É aqui que começa a suspeita.

Na semana passada, a agência passou a disponibilizar aparelhos auditivos sem prescrição médica para todos os americanos, sem prescrição ou teste de audição. Esse é o resultado final de um projeto de lei aprovado pelo Congresso há quatro anos para ajudar a tornar os aparelhos auditivos acessíveis e disponíveis para quase 40 milhões de americanos com deficiência auditiva. Superficialmente, tudo isso são boas notícias. Tire seus aparelhos auditivos do labirinto da saúde americana e torne-os um produto de consumo direto, e você estará eliminando muitos cavalos desnecessariamente caros.

a partir de Washington Post: “A Food and Drug Administration disse na terça-feira que sua nova lei visa estimular a inovação e aumentar a concorrência, reduzindo as barreiras para novas empresas entrarem no mercado.”

Você e eu já experimentamos as supostas vantagens da mercantilização de serviços vitais, incluindo o próprio governo dos Estados Unidos. Então, para minha indignação, a decisão da FDA (sem trocadilhos) parece mais um hack administrativo e mais uma oportunidade para algum clone de Travis Kalanick atacar e reinventar um aparelho auditivo com a venda de um dispositivo que custa US $ 200 e parece um absoluto. lixo.





Além do mais, e posso dizer em primeira mão, a ideia de que uma prescrição para perda de audição e um teste de audição são mediadores irritantes no processo é inesperada – é uma loucura. Você vai conseguir óculos sem um exame de vista? Você o obteria sem uma receita que não tivesse uma curva de base específica, entre outros ingredientes vitais? Ou você vai pegar quaisquer xícaras que vê do banheiro e achá-las legais? Você gosta deste processo simplificado?

Não existem dois tipos de perda auditiva iguais. Muitas vezes, pode variar entre as duas orelhas. Tive que ir a um fonoaudiólogo para entender isso em primeira mão. Ele teve que testar meu ouvido esquerdo para medir corretamente as frequências que perdi (meu ouvido direito está completamente silencioso), então teve que programar o alto-falante para compensar essas perdas. Essa é uma etapa vital no processo porque permite que seus aparelhos auditivos funcionem, você sabe. Os audiologistas sabem disso melhor do que ninguém, e é por isso que eles Pague pela retirada contra o julgamento:

“Muitas pessoas não percebem que a perda auditiva é muito diferente, então quando você trabalha com um profissional de saúde auditiva, ele instala os aparelhos de acordo com as orientações. Isso não seria o caso com os medicamentos”, disse Regina Driver , audiologista do Blue Ridge Hearing Center. que não exigem receita médica WHSV Fox.

Os audiologistas claramente têm um motivo oculto para expressar sua preocupação aqui, visto que a decisão do FDA potencialmente ameaça seu sustento. E você provavelmente já viu muitos anúncios da Miracle Ear enquanto assistia a Price is Right para acreditar que toda a indústria de aparelhos auditivos é uma fraude de marketing. Mas o motorista está certo. Você precisa de um fone de ouvido que se ajuste ao seu ouvido (eu tive que navegar por alguns moldes de orelha diferentes com minha própria ajuda para encontrar um que se encaixasse confortavelmente dentro do meu canal auditivo) e um que “se encaixasse” na sua deficiência auditiva. Você não conseguirá um desses tirando-o da prateleira da Walgreens.

E enquanto eu estava animado com a ideia de que empresas como a Bose e até Uma maçã – duas empresas que fazem produtos indubitavelmente bons – preparadas para tirar proveito desse veredicto, não tenho muita confiança de que serão capazes de simplificar magicamente o processo que deve ser muito completo e francamente humano. Quando comprei um aparelho auditivo e o fonoaudiólogo o ligou, foi uma revelação. Em um instante, recuperei algo que havia perdido. Eu queria chorar de tão confusa. Mas eu não teria experimentado tanto êxtase se minhas ajudas não tivessem sido adaptadas às minhas necessidades.

Então, eu gostaria de ser testado na indústria de aparelhos auditivos, mas há muito mais para fazer isso com sucesso do que apenas ser como as empresas que vão inovar para nós. Então, ele estabeleceu algumas bases para mim agora:

1. Compreenda a extensão do problema. Novamente, mais de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm perda auditiva. Nem todas essas pessoas são velhas, e as consequências da deficiência auditiva vão muito além de pedir ao velho para repetir suas palavras três vezes à mesa de jantar. perda pronunciada.

Quando perdi minha audição, não foi apenas irritante. Foi devastador. Gritos altos me atacaram. Eu não conseguia dizer qual dos meus filhos estava falando quando um deles falava com o outro. Eu não podia ir a grandes reuniões ou comer em restaurantes particularmente barulhentos. Você teve alguns anos de paralisação involuntária devido à pandemia, então talvez você possa ter um pouco de empatia. A perda auditiva pode levar à depressão, isolamento e raiva. Eu experimentei todas essas três coisas. Isso não é apenas um incômodo. Esta é uma epidemia em si.

2. Remova o estigma do aparelho auditivo. Mesmo os idosos não usarão aparelhos auditivos porque não querem ser vistos como pessoas que usam aparelhos auditivos. Não existe esse estigma com a perda de visão, a menos que você viva em 1982 e o “Quatro Olhos” ainda seja considerado uma queimadura grave na classe da terceira série. Os óculos são normais. Os aparelhos auditivos, muitas vezes projetados para serem tão discretos quanto um par de lentes de contato, continuam sendo, na melhor das hipóteses, uma curiosidade e, na pior, um assunto para o ridículo.

Quando eu disse à internet que estava usando um fone de ouvido no ouvido esquerdo (meu ouvido direito, completamente surdo, ressuscitado graças a um implante coclear), um leitor chamado Sam me enviou o seguinte e-mail:

“Sou um homem de 30 anos e uso dois aparelhos auditivos desde os meus 20 anos. Há anos que recebo alguns sucessos de amigos e conhecidos sobre minha audição.”

Sam não merecia tal piada, mas nenhuma piada das pessoas de quem ele se importava. Ninguém sabe, mas ele não é gay. Isso ocorre porque a representação da deficiência auditiva – não completamente surda, mas com deficiência auditiva – é quase inexistente. Pelo que eu posso dizer, há uma pessoa famosa que defende abertamente os aparelhos auditivos: Adam Savage De “Mythbusters”. Fora de “A Quiet Place”, nunca vi um jovem personagem usando um dispositivo de áudio em um filme ou programa de TV. É sempre uma névoa antiga, e sua perda auditiva é sempre um alívio cômico. Bem, perca uma parte da sua audição e veja como isso é engraçado.

3. Tornar o processo de aparelhos auditivos acessível a todos. A maioria dos óculos vem com um exame de vista gratuito. Isso porque toda uma infraestrutura comercial é construída em torno do processo. Você vai a qualquer shopping e há um revendedor de óculos que vão direto ao ponto para que você verifique e compre as lentes certas para você. Em teoria, a decisão do FDA permitiria que uma infraestrutura semelhante fosse construída em torno de aparelhos auditivos. Mas isso pode levar décadas para construir uma economia em que o mercado seja superestimado por planos de longo prazo.

Essa decisão incentiva os varejistas a anunciarem aparelhos auditivos baratos e vendê-los a granel, sem se preocupar se você já os usa. Como Shira Ovid escreveu em O jornal New York Times Este mês, há uma chance de deixar marcas como a Apple no jogo ajudar a tornar os aparelhos auditivos mais legais, mas estou preocupado com isso às custas das pessoas que os usam como fones de ouvido um pouco mais caros, e não por seus fones de ouvido reais e mais importantes . , propósito.

4. Obtenha uma audição Verificação. Muitas pessoas nem sabem que têm perda auditiva. Pessoalmente, nem percebi que havia perdido permanentemente uma parte significativa da minha audição, mesmo depois de passar mais de um mês dentro de um hospital. Ninguém ao seu redor fala o suficiente. O volume da TV está muito fraco. As crianças fazem tanto barulho que você não consegue ouvir o que estão dizendo. É fácil atribuir tudo isso ao fato de o mundo ser cruel para seus ouvidos perfeitamente funcionais. Eu sei que isso é o que eu vi.

Eu estava errado e só depois de fazer esse teste vital é que percebi a extensão do dano e a maneira de corrigi-lo. Você não tem que esperar tanto tempo quanto eu. Você certamente não deveria ter sofrido um ferimento grave na cabeça, como eu, para que soubesse que algo estava errado. Avalie seus ouvidos. Cuide deles. E então, dê uma olhada profissional nisso. A Food and Drug Administration elogia isso como uma conquista que não é mais necessária para esses profissionais. Eu prometo: é o contrário.