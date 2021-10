A nave espacial Juno da NASA revelou que a Grande Mancha Vermelha de Júpiter é surpreendentemente profunda

Scott Bolton, principal investigador da missão Juno da NASA e diretor da Divisão de Ciência e Engenharia Espacial do Southwest Research Institute em San Antonio, acredita que a Grande Mancha Vermelha foi considerada uma tempestade plana em forma de “panqueca”.

“Já sabíamos que isso acontecia há muito tempo, mas não sabíamos quão profundo era ou como realmente funcionava”, disse Bolton na entrevista coletiva.

Em fevereiro e julho de 2019, a espaçonave Juno da NASA voou diretamente acima da Grande Mancha Vermelha, com cerca de 10.000 milhas (16.000 km) de diâmetro, para ver quão profundo o vórtice se estende abaixo do topo visível das nuvens. Dois artigos publicados na quinta-feira na Science detalham o que Juno descobriu.

Os cientistas pensaram que a profundidade da tempestade e a camada de clima no planeta seriam limitadas a profundidades onde a luz solar pudesse penetrar ou água e amônia – o nível de nuvem no planeta – deveriam condensar. No entanto, os pesquisadores descobriram que a tempestade não era uma característica meteorológica superficial.

O radiômetro de microondas de Juno deu aos cientistas uma visão tridimensional do planeta. Eles descobriram que o Grande Ponto Vermelho tem entre 124 milhas (200 km) e 311 milhas (500 km) de profundidade, estendendo-se muito mais fundo no gigante gasoso do que o esperado.

“A Grande Mancha Vermelha é tão profunda quanto Júpiter enquanto a Estação Espacial Internacional se eleva acima de nossas cabeças”, disse Marzia Barizzi, pesquisadora do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia.

A Grande Mancha Vermelha está profundamente enraizada, mas a equipe descobriu que ainda é mais rasa do que os jatos de combustível de tempestade, que se estendem a profundidades que se aproximam de 1.864 milhas (3.000 quilômetros).

Enquanto a tempestade aumenta, o O tamanho do ponto diminui . Em 1979, o diâmetro da Terra era o dobro do seu diâmetro. Desde então, o local diminuiu em pelo menos um terço.

Ciclones polares flexíveis

Cinco anos atrás, os cientistas usaram dados coletados por Juno para tirar fotos e aprender mais sobre os pólos de Júpiter.

Juno descobriu que o gigante gasoso tem cinco tempestades ciclônicas no Pólo Sul em forma de pentágono e oito tempestades ciclônicas no Pólo Norte formando um octógono.

Quando Juno observou furacões cinco anos depois usando o Jovian Infrared Auroral Mapper, ele descobriu que as tempestades permaneceram no mesmo local.

Ciclones polares mostraram padrões para tentar se mover em direção aos pólos, mas os ciclones acima de cada pólo retrocederam. Isso explica por que as tempestades permanecem no mesmo lugar.

padrões verticais de circulação do vento

As nuvens de Júpiter estão embutidas nas correntes de jato leste e oeste, que se estendem por 200 milhas (322 quilômetros), disse Keren Doerr, estudante de doutorado do Instituto Weizmann de Ciência em Israel.

Quando a equipe de pesquisa acompanhou o movimento da amônia, disse ela, isso revelou que ela se movia para cima e para baixo e de norte a sul em torno dos jatos.

As células de circulação nos dois hemisférios de Júpiter compartilham características semelhantes às células de ferel terrestres, que são os padrões de circulação do vento nas latitudes médias dos hemisférios norte e sul. Essas células têm um grande impacto no clima do nosso planeta, disse Dor.

Ela disse que Júpiter tem oito células ferrill em cada hemisfério em comparação com a Terra, que tem apenas uma célula em cada hemisfério. Ela acrescentou que as células da Terra se estendem por 6 milhas da superfície em comparação com as de Júpiter, que começam no nível das nuvens e se estendem por pelo menos 200 milhas.

“Isso significa que as células em Júpiter são pelo menos 30 vezes mais profundas do que as células equivalentes na Terra”, disse Dorr.

Desde 2016, a espaçonave Juno – em uma área tão grande quanto uma quadra de basquete – circulou Júpiter, examinando sua atmosfera e mapeando seus campos magnéticos e gravitacionais.

Em janeiro, a NASA anunciou que estenderia a missão Juno até setembro de 2025.

Astrônomos observam a Grande Mancha Vermelha desde 1830.