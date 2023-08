A falha no aeroporto foi “corrigida”, mas há atrasos

De acordo com NATS, o serviço de controle de tráfego aéreo com sede no Reino Unido: “Identificamos e corrigimos um problema técnico que afeta nosso sistema de planejamento de voo esta manhã. Estamos agora a trabalhar em estreita colaboração com as companhias aéreas e os aeroportos para gerir os voos afetados da forma mais eficiente possível. Nossos engenheiros monitorarão cuidadosamente o desempenho do sistema à medida que retornarmos às operações normais.

“A questão do planeamento de voo afetou a capacidade do sistema de processar automaticamente os planos de voo, o que significa que os planos de voo têm de ser processados ​​manualmente, o que não pode ser feito individualmente, pelo que são necessários controlos de fluxo de tráfego. A nossa prioridade é para garantir que todos os voos no Reino Unido sejam seguros e lamentamos a perturbação que isso causou. Contacte a sua companhia aérea para obter informações sobre como isto pode afetar o seu voo.

Em Portugal, houve relatos de passageiros Aeroporto de Faro Atrasos de até cinco horas são esperados.

De acordo com CNNPortugalUma prova ANA – Aeroportos de Portugal Ele reconheceu que as restrições ao espaço aéreo do Reino Unido poderiam ter “algum impacto” nos voos de e para o Reino Unido em todos os aeroportos nacionais, com mais atrasos ou cancelamentos. A ANA aconselha os passageiros com partida ou chegada aos aeroportos portugueses a contactarem as companhias aéreas para obterem mais informações sobre o estado dos voos regulares.

Embora a questão tenha sido resolvida, as repercussões do problema significam que muitos aeroportos do Reino Unido enfrentam problemas contínuos durante os dias mais movimentados do ano para viagens.

De acordo com um relatório Notícias da Sky, Aeroporto de Manchester Eles disseram: “As perturbações no voo, incluindo atrasos e cancelamentos, continuam como resultado do problema técnico nacional enfrentado pelo NATS hoje cedo”. Enquanto isso, Aeroporto de Heathrow emitiu a seguinte declaração: “A NATS corrigiu o problema técnico que limitou o tráfego aéreo do Reino Unido hoje cedo. No entanto, os horários serão significativamente afetados durante o resto do dia. Pedimos que os passageiros só viajem para o aeroporto se o seu voo for confirmado como sendo ainda operacional.