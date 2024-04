O Senado aprova o projeto de lei de ajuda à Ucrânia e Israel e o envia a Biden

O Senado votou esmagadoramente na noite de terça-feira para dar a aprovação final a um pacote de ajuda de 95,3 mil milhões de dólares para a Ucrânia, Israel e Taiwan, enviando-o ao presidente Biden e pondo fim a meses de incerteza sobre se os Estados Unidos continuarão a apoiar Kiev na sua guerra contra a Rússia. agressão.

A votação reflete o retumbante apoio bipartidário à medida, que foi aprovada na Câmara no sábado por margens desiguais, após uma árdua jornada no Capitólio, onde quase foi prejudicada pela resistência da direita. A medida do Senado, por 79 votos a 18, representa uma vitória para o presidente, que instou os legisladores a agirem rapidamente para que ele possa transformá-la em lei.

Este incidente culminou numa extraordinária saga política que levantou questões sobre se os Estados Unidos continuariam a desempenhar um papel de liderança no apoio ao sistema internacional e na destaque dos seus valores a nível global.

“Os nossos aliados em todo o mundo têm observado o Congresso nos últimos seis meses perguntando a mesma coisa: quando for mais importante, a América reunirá forças para se unir, superar a força centrípeta da gravidade partidária e enfrentar a escala do momento? ” O senador Chuck Schumer, DN.Y., o líder da maioria, disse terça-feira. “Esta noite, sob o olhar atento da história, o Senado responde a essa pergunta com um retumbante e retumbante ‘sim’.”