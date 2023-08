O segurança da ‘Eras Tour’ foi demitido por tirar fotos com Taylor Swift

um trabalho

23 de agosto de 2023 | 16h32

É um verão difícil para o segurança que se tornou viral por cantar ao som da música cativante de Taylor Swift durante uma escala em Minneapolis.

Calvin Dunker, que foi filmado com os olhos fechados enquanto cantava a música “Cruel Summer” de Swift no sopé do US Bank Stadium, em Minnesota, em junho, foi demitido logo após o show por supostamente pedir aos espectadores que lhe enviassem fotos suas com a estrela ao fundo. .

Câmeras “ficam tristes” após a divulgação da filmagem da performance de Denker Tik TokFoi visto quase 3 milhões de vezes.

E com sua nova fama nas redes sociais, Denker está começando a Tik Tok para compartilhar como ele conseguiu uma posição no serviço de segurança Best Crowd Management, mantendo-o disponível para Swift enquanto ela apresentava seu show recorde de três horas, 30 minutos e 44 músicas.

“Depois da primeira noite, percebi o quão próxima Taylor Swift era de mim, então eu realmente queria tirar uma foto para documentar isso”, explicou Dunker, embora não tenha conseguido virar as costas para a multidão ou usar o telefone. Durante a cerimônia de acordo com a política da empresa de segurança.

“Então distribuí esses pequenos pedaços de papel que dizem que não tenho permissão para pegar meu telefone, mas se Taylor Swift vier logo atrás de mim, por favor, tire uma foto minha e envie uma mensagem para meu número”, acrescentou Dunker. Ele deu o papel laminado para “um casal da primeira fila”.

Um ex-segurança do US Bank Stadium do Best Crowd Management que se tornou viral por cantar junto com “Cruel Summer” de Taylor Swift foi demitido porque pediu aos festeiros que lhe enviassem fotos durante o show “Eras Tour”. Alyssa Maloney/Tik Tok

Apesar de tirar algumas fotos suas com Swift, Denker foi afastado do cargo depois que seus colegas da Best Crowd Management viram o vídeo.

Embora seu ex-empregador não tivesse problemas com Denker bisbilhotando o set de Swift, eles não aprovavam que os funcionários terceirizassem suas fotos com Swift, como ele afirmou em outro post. Tik Tok Foi publicado na semana passada sob o título Unexpected Story Time.

“A empresa disse que tinha uma regra contra tirar fotos com qualquer um dos artistas, e o principal problema que eles tiveram foi com o vídeo seguinte, onde eu disse que havia distribuído pedaços de papel para as pessoas na minha frente para pedir que fizessem isso. então. As fotos que recebi foram enviadas”, explicou Dunker.

“Além disso, o funcionário do RH que me ligou não conseguiu explicar exatamente o que fiz de errado porque não fiz nada além de pedir fotos.”

O Post buscou comentários do melhor gerenciamento de multidões.

Dunker disse que não é incomum que seguranças apareçam no fundo para fotos em shows.

Os Swifties convocaram a estrela pop de 33 anos para contratar Denker. tns

Ele acrescentou: “Nunca peguei meu telefone e, acima de tudo, certifiquei-me de que Taylor Swift estava segura e que todos os fãs se divertiam”.

Swifties inundou o último vídeo de Denker com comentários mencionando Swift e pedindo à cantora de “Shake It Off”, de 33 anos, que contratasse ela mesma o segurança.

Outros, irritados com a demissão de Duncker, argumentaram que ele não havia feito nada de errado, e um deles aconselhou Duncker a consultar um advogado sobre demissão injusta.





