Rapper do Blueface esfaqueado em briga na academia – Prazo

Príncipe Williams/Wireimage

O rapper Blueface (nome verdadeiro: Jonathan Jamal Porter) foi hospitalizado na quarta-feira após ser esfaqueado em uma academia de boxe em Reseda.

O incidente ocorreu às 10h33 no ginásio de boxe Kamensky. A polícia chega após receber uma ligação sobre um ataque com arma mortal que Blueface estava treinando na academia em preparação para a próxima luta.

A polícia não confirmou se Blovis era a vítima, mas posteriormente ele postou nas redes sociais.

“Não poderei lutar no dia 14 de outubro, hoje fui esfaqueado por uma pessoa qualquer”, tuitou a rapper Thutiana. História do InstagramEle mostra imagens tiradas nos momentos que antecederam o esfaqueamento. “Você não vai curar a tempo.”

A polícia disse que o suspeito do esfaqueamento deixou o local em um Tesla Model S preto sem placa.

O vídeo do ataque mostra um homem caminhando em direção a Blueface enquanto um treinador de boxe caminha entre eles. Os dois homens conversaram brevemente antes de Blouvis, que usava luvas de boxe, bater várias vezes no rosto do homem.

O homem tirou algo do bolso, mas o vídeo foi cortado antes do suposto esfaqueamento.

O técnico David Kaminsky disse ao TMZ que o suposto agressor invadiu a academia gritando: “Vou matar você”.

Blueface se tornou uma sensação viral graças ao seu vídeo “Respect My Cryppin’”. No mês seguinte, ele assinou contrato com a Cash Money West, parte do selo Cash Money Records de Birdman.

Seu remix de “Thotiana” de 2019 com Cardi B e YG foi seu maior sucesso, alcançando a 8ª posição na Billboard Hot 100. Seu álbum de estreia foi lançado em 2020, intitulado “Find the Beat”.

Nenhuma informação imediata estava disponível sobre a condição de Blueface.