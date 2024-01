O segundo edifício mais alto da América pode não estar perto de Nova York

Nova Iorque

Um grupo de incorporadores quer construir o que poderia ser o edifício mais alto da América em um lugar inesperado: Oklahoma City.

A localização proposta para a “Torre das Lendas” de 1.907 pés de altura certamente não é convencional. O arranha-céu terá mais que o dobro da altura do que hoje é o edifício mais alto de Oklahoma City e o quinto edifício mais alto do mundo.

Os 10 edifícios mais altos dos Estados Unidos estão localizados em Nova York e Chicago, a primeira e a terceira maiores cidades do país, respectivamente. Oklahoma City é a 20ª maior cidade da América, com uma população de aproximadamente 700.000 pessoas.

Os desenvolvedores apontam que Oklahoma City está se expandindo e dizem que a cidade poderia apoiar tal projeto. Ele Ela Cresceu cerca de 2% entre 2020 e 2022. Entre 2010 e 2020, Oklahoma City foi uma das 14 cidades dos EUA que agregaram mais de 100.000 habitantes.

O plano serve como um endosso para uma cidade em crescimento. Mas esta proposta pode estar fadada ao fracasso desde o início. O prefeito de Oklahoma City não estava comprometido com o plano, e um economista municipal considerou o arranha-céu uma “torta no céu”.

Os incorporadores, liderados pela empresa de investimentos imobiliários Matteson Capital e pelo escritório de arquitetura AO, anunciaram planos esta semana para construir um arranha-céu em Oklahoma City como parte de um novo projeto. Projeto de desenvolvimento de uso misto Na cidade com lojas, restaurantes e outras atrações.

Outra razão pela qual este desenvolvimento é surpreendente: a revolução do trabalho a partir de casa desde a pandemia diminuiu a procura por espaços de escritório. Mais espaço para escritório Atualmente está vazio nos Estados Unidos mais do que em qualquer outro momento desde 1979. Muitos dos edifícios mais altos da América, como o World Trade Center, de 1.776 pés, em Nova Iorque, e a Willis Tower, de 1.729 pés, em Chicago, são edifícios de escritórios.

Assim, em vez de escritórios, a torre proposta em Oklahoma City incluiria um hotel Hyatt com centenas de quartos, cerca de 1.750 apartamentos e 110.000 pés quadrados de lojas e restaurantes.

Em Bricktown, a área onde está programado o desenvolvimento do enorme arranha-céu, os desenvolvedores dizem que a demanda existe por causa de novas opções de esportes e entretenimento. Os eleitores aprovaram recentemente a construção de um novo estádio para o Oklahoma City Thunder da NBA na área, e um novo estádio de futebol está atualmente em obras.

“Oklahoma City está comprometida com o crescimento como uma grande área metropolitana. A cidade investiu na infraestrutura que cerca o projeto”, disse Scott Matteson, CEO da Matteson Capital, em comunicado à CNN.

Os desenvolvedores precisam obter aprovação de Oklahoma City para construir a torre.

Quando questionado se ele apoia a torre, o prefeito de Oklahoma City, David Holt, disse em uma declaração por e-mail à CNN: “Na minha opinião, os desenvolvedores privados muitas vezes anunciam planos, alguns desses planos são implementados, e outros não. Opinião forte e estou ansioso para acompanhar seus esforços.

O maior obstáculo pode ser o financiamento do arranha-céu, disse Stefan Al, arquiteto e autor de “Supertall: How the World's Tallest Buildings Are Reshaping Our Cities and Our Lives”.

“Não tenho certeza se vale a pena pagar o prêmio pelos custos de construção”, disse ele. Quanto mais alto aumenta um edifício, mais caro ele se torna devido às estruturas adicionais de suporte do edifício.

“Existe mercado para pagar essas despesas?” Al disse, acrescentando que seria uma “venda difícil para os investidores”.

O custo de todo o projeto de desenvolvimento é estimado em US$ 1,6 bilhão, incluindo US$ 770 milhões para a torre, disse Matteson. Ele acrescentou que o financiamento para o projeto virá de múltiplas fontes, incluindo: US$ 200 milhões em subsídios Aprovado pela cidade. A empresa também está buscando financiamento estadual e federal adicional.

Mas Jason Barr, professor de economia da Universidade Rutgers, em Newark, que estuda a economia dos arranha-céus e autor de Cities in the Sky: The Search for the World's Tallest Tower, disse que a torre seria uma “anomalia sem precedentes” em Oklahoma City. arranha-céus.”

Ele disse que a altura do edifício mais alto da cidade está intimamente relacionada ao seu segundo edifício mais alto, e a torre proposta em Oklahoma City teria mais que o dobro da altura do atual edifício mais alto da cidade, o edifício de escritórios Devon Energy Center.

A população de uma cidade também é um forte indicador da altura do seu edifício mais alto.

Grandes cidades como Nova Iorque podem ter edifícios mais altos porque têm mais pessoas e mais empresas, disse ele. Mas a Torre de Oklahoma pareceu a Barr “extremamente alta, considerando a população da cidade”. Nova York tem cerca de 12 vezes a população de Oklahoma City e Chicago tem quatro vezes a população.

“Quanto menor a cidade, mais difícil é ocupar todo esse espaço extra e a um preço que valha a pena.”

Steve Agee, economista da Universidade de Oklahoma City, disse que a ideia é “uma ilusão”, especialmente porque as taxas de juros estão nos níveis mais altos em 23 anos, o que tornaria o financiamento do edifício mais difícil.

“Não vejo a economia trabalhando a seu favor”, disse ele. “Não consigo imaginar que Oklahoma City esteja preparada para um edifício como este.”

