Como saber se você está programado para voar no Boeing 737 Max 9 e quais são suas opções?

Os viajantes também poderão encontrar o tipo de aeronave no aplicativo móvel da companhia aérea, nos detalhes da reserva, após a reserva. Para o Alasca, isso está disponível na seção Detalhes do aplicativo. Sites de rastreamento de voos, como o FlightAware, também contêm informações sobre aeronaves se os usuários pesquisarem voos específicos usando o número do voo.

Mas isso não é uma garantia. Mesmo que os passageiros saibam antecipadamente em que avião irão viajar, isso está sempre sujeito a alterações. As companhias aéreas substituem os aviões no último minuto, dependendo de fatores como clima e logística.

E se eu não quiser voar em um MAX 9?

Tanto a United quanto o Alasca emitiram isenções de voo devido às inspeções Max 9 que permitem aos passageiros cancelar ou alterar seus voos sem incorrer em taxas. Isenção do Alasca Aplica-se a voos até 2 de fevereiro. “Depois, os hóspedes podem entrar em contato com nossa equipe de reservas e nós os colocaremos em um voo diferente sem custo adicional, o que inclui nossas tarifas econômicas”, disse um porta-voz do Alasca.

A isenção da United é para voos até 28 de janeiro.

As companhias aéreas têm políticas diferentes que cobrem cancelamentos e reembolsos, que dependem de fatores como momento da reserva, antecedência com que deseja cancelar e tipo de tarifa adquirida. Assim que as isenções do Max 9 expirarem, os passageiros não terão os mesmos direitos de remarcar ou receber reembolsos sem penalidades para voos que decidirem cancelar por conta própria.

Para reservas futuras, o Kayak criou um novo filtro que exclui no máximo 9 viagens. Isso geralmente significa fazer reservas em uma companhia aérea que não usa aviões. Mas em certas rotas com um número limitado de transportadoras, isso pode não ser uma opção. Por exemplo, a Alaska é a única companhia aérea que voa sem escalas entre Anchorage e Kona, na Grande Ilha do Havaí. A companhia aérea costuma usar a aeronave Max 9 nesta rota, De acordo com FlightAwareSite de rastreamento de voos.