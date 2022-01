O Santander enviou US $ 175 milhões no Natal devido a um erro técnico

Uma visão geral da sede do Santander em 18 de maio de 2012 em Londres, Inglaterra. foto : Dan Kitwood ( Getty Images )

Dezenas de milhares de pessoas no Reino Unido provavelmente pensaram que eles eram especialmente bons No ano passado, quando viram suas contas bancárias no dia de Natal, todos tinham mais dinheiro do que esperavam. Infelizmente, o Papai Noel não tem dinheiro suficiente em suas reservas para quase justificá-lo $ 176 Milhões em pagamentos, mas o Banco Europeu Santander está fazendo isso e eles querem o dinheiro de volta, por favor.

Verificou-se nos últimos dias que devido a um “problema técnico O Santander UK enviou milhões para cerca de 75.000 pessoas e empresas em 25 de dezembro que não deveriam receber esse dinheiro. Tempos de londres, os pagamentos foram Envie para pessoas que têm já tinha É pago por uma das 2.000 empresas que possuem contas no Santander.

O banco pagou principalmente a essas pessoas pela segunda vez, embora os fundos para o pagamento adicional ca me de seus cofres. Isso deve doer, mas talvez seja menos doloroso do que a ira de 2.000 clientes se A situação foi revertida.

de acordo com Tempos de nova iorqueMuitas das 75.000 pessoas que receberam os pagamentos eram clientes de bancos rivais, incluindo Barclays, HSBC e Virgin Money. Em um comunicado ao meio, o Santander UK se desculpou pelo erro e disse que trabalharia com seus concorrentes para reaver o dinheiro. Ele também usará suas próprias operações no processo, mas não especificou o que é.

“Lamentamos que, devido a um problema técnico, alguns pagamentos de nossos clientes corporativos tenham sido duplicados incorretamente nas contas dos destinatários”, disse o banco ao The Times. “Como resultado, nenhum de nossos clientes saiu do bolso e trabalharemos duro com muitos bancos do Reino Unido para recuperar transações duplicadas nos próximos dias”.

O Gizmodo entrou em contato com o Santander UK no sábado para saber mais sobre o erro técnico ocorrido e perguntar o que os consumidores que receberam o pagamento errado deveriam fazer em resposta. Ainda não recebemos uma resposta, mas atualizaremos este artigo se o fizermos.

Embora a culpa seja do banco, as pessoas que recebem o dinheiro podem acabar tendo mais problemas, especialmente se o gastarem. (Você pode ter visto muitos dramas, mas gastar dinheiro que misteriosamente acaba na sua conta parece uma receita para o desastre.)

pegar Um conto preventivo de Colin Spadoni, despachante 911 em Louisiana que cedo 2021 obteve por engano US $ 1,2 milhão da corretora de propriedade de Charles Schwab. Na verdade, a empresa originalmente pretendia depositar apenas $ 82,56 nele conta de fidelidade. Spadoni começou a comprar um Um carro e uma casa um dia depois de receber o dinheiro e ela se recusou a responder a Charles Schwab quando ele ligou pedindo dinheiro.

ano passado, Spadone foi preso Para roubo de dinheiro, fraude e transferência ilegal de fundos. No final, Charles Schwab conseguiu recuperar cerca de 75% do dinheiro, mas não está claro o que aconteceu com o resto.

Gente, já temos muitos problemas, então vamos nos fazer um favor em 2022: não gaste dinheiro a menos que você assine e saiba de onde ele está vindo.