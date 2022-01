Os cancelamentos de feriados disparam devido a problemas de pessoal com a Covid-19 e mau tempo

Dados da FlightAware mostram que mais de 4.731 voos foram cancelados globalmente no sábado – o maior dia de cancelamentos desde que o acidente começou na véspera de Natal. Pelo menos 2.739 dos cancelamentos ocorreram dentro, dentro ou fora dos Estados Unidos.

E a FlightAware mostrou que o número de cancelamentos no domingo nos Estados Unidos já era de 1.827 voos. Domingo é geralmente o dia de viagem mais movimentado da semana, e este domingo provavelmente será um dia movimentado de viagem, já que os feriados de Natal e a semana de Ano Novo terminam. A Administração de Segurança do Transporte disse na quinta-feira que espera examinar 10 milhões de pessoas de sexta a segunda-feira.

Incluindo o domingo, as companhias aéreas cancelaram mais de 14.000 voos nos últimos 10 dias, incluindo a véspera de Natal, de acordo com uma contagem da CNN de dados da FlightAware.

É provável que o problema persista na próxima semana, já que leva tempo para as companhias aéreas se recuperarem sozinhas dos problemas climáticos. Mais de 310 voos nos Estados Unidos já foram cancelados para segunda-feira.

Os cancelamentos foram generalizados para as companhias aéreas dos Estados Unidos. As quatro grandes no sábado: Southwest cancelou 13%, Delta 10%, America e US 8%.

Cerca de um quarto dos voos que partem de Chicago O’Hare no domingo são cancelados, depois que 44% dos voos de O’Hare no sábado foram cancelados e 54% dos voos de Midway foram cancelados.

Allegiant cancelou 27% de sua programação no sábado, ou 64 voos. Uma porta-voz de Hilary Gray reconheceu as questões do clima e do pessoal da Covid-19 em uma carta à CNN:

“Como você observou, ainda tivemos um número incomum de cancelamentos esta semana – alguns dos quais foram devido ao mau tempo, outros devido a outros fatores – incluindo o tipo de impactos imprevistos para os funcionários da COVID que outras companhias aéreas e parceiros no lugares onde voamos tiveram.

“O impacto contínuo desses fatores não é algo que possamos prever, mas estamos esperando atrasos e cancelamentos adicionais esta semana, infelizmente. É claro que quando há uma interrupção inesperada na viagem, o serviço ao cliente notifica os passageiros afetados diretamente e transmite opções para voltar a permanecer em outro voo, receber um reembolso ou crédito ou outra compensação.

tempestade perfeita

Teste da equipe positivo, o que pode restringir os voos. As companhias aéreas já estão lidando com a variante Omicron, que trouxe altura sem precedentes Nos casos de Covid-19, muitos funcionários de companhias aéreas não conseguiram trabalhar. Administração da Aviação Federal Também avisado mais do que o delesTeste da equipe positivo, o que pode restringir os voos.

Agora, há um novo desafio adicionado aos problemas dos viajantes: uma grande tempestade varre as Montanhas Rochosas e o Meio-Oeste, trazendo gelo e neve pesada. Quase um quarto dos voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Kansas City no sábado. Em Detroit, as companhias aéreas cancelaram um em cada cinco voos.

linhas Aéreas Delta A partir de final de semana. Também recomendou que as pessoas que viajam nas regiões de Chicago, Detroit, Salt Lake City, Seattle e nas regiões central e sul das Montanhas Rochosas considerem alterar seus planos de viagem devido ao clima. Ela disse à CNN Business que espera entre 200 e 300 voos de mais de 4.000 voos diários a serem cancelados durante o feriadofinal de semana. Também recomendou que as pessoas que viajam nas regiões de Chicago, Detroit, Salt Lake City, Seattle e nas regiões central e sul das Montanhas Rochosas considerem alterar seus planos de viagem devido ao clima.