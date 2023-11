Funcionários da Microsoft perderão Game Pass grátis no próximo ano

Atualizado em 11/03/2023 às 18h20 horário do leste dos EUA: A beira Relatórios A Microsoft anunciou que o chefe do Xbox, Phil Spencer, reverteu a decisão de encerrar o acesso gratuito ao Game Pass Ultimate para funcionários que não são do Xbox. Spencer escreveu em um memorando interno:

Depois de estudar isso mais a fundo com a equipe, quero apenas reiterar que não haverá alterações na disponibilidade do Game Pass em 2024. Se você tiver acesso à oferta do Game Pass hoje, continuará tendo acesso. Agradeço por você ter dedicado seu tempo para se atualizar e pedir desculpas pelas perguntas e confusão que causei. Obrigado por apoiar o Xbox.

O jogo de corrida em mundo aberto que desapareceu há uma década está de volta

A história original segue.

Trabalhar na Microsoft oferece ótimas vantagens. Uma dessas vantagens é que é grátis Xbox Game Pass final As assinaturas desaparecerão no próximo ano, e dizem que os funcionários da grande empresa de tecnologia não estão satisfeitos com isso. Os funcionários ficaram tão chateados que o chefe do Xbox, Phil Spencer, teve que intervir e resolver a situação.

O Xbox Game Pass Ultimate é um ótimo negócio, oferecendo aos jogadores uma grande biblioteca de videogames novos e antigos que podem ser jogados no PC, Xbox e streaming na nuvem. O serviço tem milhões de assinantes graças a grandes jogos como Campo Estelar Chegando ao Game Pass no primeiro dia. E com Os jogos da Activision provavelmente irão para o serviço semelhante ao Netflix no futuro– Após a aquisição da Microsoft Chamada à ação Editor – Game Pass será um negócio melhor. Claro, se você não precisa pagar nada pelo Game Pass, isso mesmo. verdadeiramente Bom negócio. Mas parece que a grande vantagem para os funcionários da Microsoft acabará em breve.

Relatório de 2 de novembro de A beira A Microsoft está removendo o benefício gratuito do Xbox Game Pass Ultimate para a maioria de seus mais de 200.000 funcionários permanentes, afirma a Microsoft. O recurso desaparecerá em janeiro de 2024. Os funcionários da Microsoft poderão comprar planos de Game Pass de 12 meses com desconto na loja dos funcionários da empresa. Mas isso não é suficiente para os funcionários frustrados da empresa de tecnologia, que souberam da mudança no início desta semana.

Fontes dizem A beira A maioria dos funcionários do Xbox continuará recebendo o Game Pass gratuitamente. Este recurso está sendo removido apenas para funcionários da Microsoft que não são do Xbox.

Alegadamente, alguns funcionários da Microsoft começaram a reclamar no fórum interno de mensagens da empresa. As postagens eventualmente levaram o CEO do Xbox, Phil Spencer, a responder, dizendo aos funcionários irritados que ele não estava ciente da mudança e consideraria o fim do benefício.

Remover esse recurso em 2024 é provavelmente ainda mais doloroso, considerando que foi lançado em julho O preço do Game Pass Ultimate saltou De $ 15 por mês a $ 17 por mês. Esperamos que os funcionários afetados ainda obtenham outros grandes benefícios, como, não sei… assinaturas gratuitas do Office365 ou camisetas divertidas do Clippy? Estoque antigo do Zunes novo?

