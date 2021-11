O rover persistente arranha a rocha de Marte “para olhar algo que ninguém viu antes”

A conjunção solar – o período em que o Sol está entre a Terra e Marte – começou em 2 de outubro, interrompendo as comunicações da NASA com o rover. Esse apagão acabou no dia 19 de outubro, e a perseverança voltou à busca por sinais de vida ancestral no Planeta Vermelho.

Um dos principais objetivos do rover é coletar amostras de rochas e sujeira na superfície de Marte que serão trazidas de volta à Terra em missões futuras. Ela ja tem Duas amostras foram coletadas Ele usou a ajuda do helicóptero Ingenuity, servindo como um batedor aéreo, para encontrar seus próximos alvos dignos de amostra.

Desde o dia 25 de outubro, a perseverança vem sendo alcançada em alguns dos afloramentos rochosos de uma área ao sul de uma região intermediária do planeta, que interessam à equipe de ciência do land rover. O rover tem um raspador em seu braço robótico que pode raspar camadas de rocha para olhar dentro dessas rochas.

“Rochas em camadas como essa costumam se formar na água e podem conter pistas sobre como era seu ambiente. Vamos ver se este seria outro bom lugar para #SamplingMars”, dizia uma postagem da conta do rover no Facebook, operada pela NASA, em 4 de novembro.

Depois de descascar a rocha, a sonda enviou imagens para mostrar o que estava sob a camada superior enferrujada: o que parecia ser uma coleção de minerais e sedimentos granulados.

“Olhando para dentro para ver algo que ninguém tinha visto antes. Eu destruí um pequeno pedaço desta rocha para remover a camada da superfície e olhar por baixo. Focando no meu próximo alvo para #SamplingMars”, uma conta do Perseverance no Facebook postou em 9 de novembro.

O conteúdo mineral das rochas da cratera de Jezero, que já foi o local de um lago 3,7 bilhões de anos atrás, atua como uma cápsula do tempo antiga e intacta. Eles podem contar aos cientistas como as rochas se formaram e como era o clima na época. Isso pode fornecer uma visão geral de como era o delta do lago e do rio quando o planeta estava mais quente e úmido – e potencialmente habitável.

A Perseverance parece estar se preparando para coletar uma amostra de rocha fraturada para ver o que os mistérios de Marte podem revelar no sul de Séítah.

“Perseverance e sua equipe percorreram um longo caminho durante os últimos oito meses de operação em Marte”, escreveu David Pedersen, pesquisador associado do instrumento PIXL do rover na Universidade Técnica da Dinamarca em um post recente no blog Perseverance. “Agora, isso faz parte da rotina normal da missão para o rover coletar amostras de rochas e conduzir ciência de proximidade usando os instrumentos montados na torre no final do braço robótico / manipulador.”