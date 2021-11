NASA rastreia um asteróide de 300 metros de altura em direção à Terra

Cientistas da NASA emitiram um alerta sobre um “Asteróide Potencialmente Perigoso” (PHA) que voará perto da Terra em meados de dezembro. Segundo ele, o asteróide é mais de 90 por cento maior do que os asteróides log diário, mas ainda é menor do que alguns dos maiores asteróides relatados. Felizmente, o asteróide não chegará perto o suficiente do nosso planeta para causar qualquer dano. Passagens fechadas como essa acontecem com bastante frequência. Mas o termo “perto” é relativo quando você fala sobre a extensão infinita do espaço sideral.

Um asteróide perigoso e perigoso se aproxima da Terra

A NASA prevê que o enorme asteróide passará perto da Terra em 11 de dezembro, daqui a um mês e alguns dias. O asteróide é classificado como 4.660 Nereus, e a NASA o considera extremamente perigoso. A organização afirma que o asteróide tem três vezes o tamanho de um campo de futebol – aproximadamente o tamanho da Torre Eiffel.

Embora possa ser perigoso se colidir com a Terra, a NASA diz que o asteróide voará perto do planeta a uma distância de cerca de 3,9 milhões de quilômetros. Esta distância é dez vezes maior que o espaço entre a Terra e a Lua, por isso não deve causar problemas em nosso planeta. No passado, os cientistas analisaram missões ao asteróide, mas nunca as acompanharam.

No entanto, asteróides potencialmente perigosos não são incomuns. em setembro, Os relatórios revelaram um grande asteróide Que tem aproximadamente 1.120 pés de largura e passará perto da Terra em 2029 a uma distância de cerca de 19.000 milhas. Isso faria com que fosse um dos encontros mais próximos que já tivemos com um asteróide. Embora, como 4.660 Nereus, este asteróide não deva causar nenhum potencial de colisão por mais 100 anos.

Outro asteróide, chamado 2021RL3, veio 1.804,450 milhas da Terra. Para referência, a lua está a apenas 238.855 milhas de distância. Desnecessário dizer que 2021RL3 ainda estava muito longe quando passou perto da Terra.

A descoberta e o futuro de 4660 Nereus

Eleanor F. Helin descobriu originalmente 4.660 Nereus em 1982. Nereus é apenas um dos muitos asteróides incluídos no grupo Apollo. Todos os asteróides deste grupo são famosos por passarem perto da Terra enquanto ela orbita o sol.

O asteróide orbita o sol a cada 664 dias. No entanto, os cientistas esperam que ele não se aproxime da Terra novamente até março de 2031. Depois disso, espera-se que se aproxime novamente em 2050, embora sua aproximação mais próxima não seja esperada até fevereiro de 2060, que é aproximadamente quarenta General abaixo da linha. No entanto, como no comunicado do próximo mês, nenhuma dessas passagens deverá ser próxima o suficiente para representar qualquer risco de impacto.