Os casos de Covid no Reino Unido aumentaram, mas agora estão caindo drasticamente

Um médico monitora um paciente Covid-19 em uma unidade de terapia intensiva Covid-19 em um hospital comunitário na Alemanha em 28 de abril de 2021. Ronnie Hartmann | AFP | Getty Images

LONDRES – O Reino Unido tem o título nada invejável de ter uma das piores taxas de Covid-19 do mundo, com casos aumentando nos últimos meses. Mas sua sorte parece estar mudando. Menos de um mês atrás, o Reino Unido estava registrando de 40.000 a 50.000 novos casos todos os dias, levando a terríveis advertências de especialistas e funcionários sobre a pressão crescente sobre os hospitais e o excesso de mortes. Em 20 de outubro, o ministro da Saúde britânico, Sajid Javid Ele alertou que os casos de Covid-19 podem aumentar para 100.000 por dia com o progresso do inverno Os médicos disseram que o NHS estava a caminho de uma crise, com funcionários sobrecarregados e sobrecarregados. Para piorar a situação, especialistas em saúde pública alertaram que estavam monitorando uma mutação em um tipo delta já altamente contagioso que poderia tornar a Covid mais virulenta. Mas os dados mais recentes do Reino Unido mostram que o país pode se recuperar da última onda de casos, com especialistas dizendo que a Grã-Bretanha acabou de ver sua maior queda semanal em novos casos Covid em 2021.

Dados do governo mostram que, embora a taxa de casos da Covid no Reino Unido permaneça alta – e assustadoramente alta para muitas pessoas – os dados parecem estar melhorando. Na quarta-feira, o Reino Unido registrou 39.329 novos casos de Covid e, nos últimos sete dias, pouco mais de 237.000 casos de Covid no total foram relatados. Embora seja um número grande, o número dos últimos sete dias é cerca de 15% inferior ao do período de sete dias anterior. De 28 de outubro a 3 de novembro. De acordo com os números médios de infecção do estudo ZOE COVID, que coleta e analisa dados de teste da Covid no Reino Unido, existem atualmente 72.546 novos casos assintomáticos diários de Covid.

Isso representou uma diminuição de 18% de 88.592 novos casos diários na semana passada, disse o estudo, acrescentando que houve um declínio acentuado nos casos entre a maioria das faixas etárias. “O número de novos casos diários continua a apresentar um declínio acentuado de casos entre crianças de 0-18 anos, que é o grupo que impulsiona os aumentos iniciais e o declínio recente no número total de casos. Casos na faixa etária de 20-29 ainda estão aumentando Mas os casos começaram a diminuir na faixa etária de 35-55 anos. Os casos se estabilizaram entre aqueles com mais de 55 anos. “ O professor Tim Spector, cientista-chefe do estudo ZOE COVID, disse que os dados são positivos, mas devem ser colocados em perspectiva. Ele também exortou os membros elegíveis do público a aceitar a oferta da injeção de reforço, que os especialistas acreditam que também está ajudando a reduzir as taxas de casos no Reino Unido. “Essa queda nos casos é a maior queda semanal que vimos durante todo o ano e é atribuída ao declínio contínuo dos casos entre as crianças nas últimas duas semanas. No entanto, os casos continuam altos e, de forma preocupante, ainda estamos vendo altas taxas de mortalidade. A Covid consome até 8% dos leitos hospitalares ”, disse ele na quinta-feira.

“Estamos vendo muitas doenças na população com resfriados generalizados e altos níveis de Covid”, disse Spector, e era difícil dizer a diferença entre os dois, já que ambos têm sintomas semelhantes (os casos tendem a ser em pessoas que foram vacinados). Eles são mais leves e incluem sintomas como espirros, dor de cabeça e coriza, semelhantes a um resfriado.)

Para grande parte da pandemia, o Reino Unido tem sido um ponto escuro na pandemia da Europa e tem o oitavo maior número de mortes de Covid no mundo, tendo registrado 142.533 mortes até agora, dados do governo ofertas. O Reino Unido também registrou mais de 9,4 milhões de casos de Covid até agora, tendo suportado o impacto de duas fortes ondas da pandemia nas costas de variantes alfa e delta. O ousado mandato do Reino Unido e o lançamento de vacinas Covid atraíram aplausos (foi um dos primeiros países do mundo a lançar vacinas em dezembro de 2020), mas a campanha de imunização desacelerou neste verão e ficou para trás em vários de seus vizinhos no continente . Até o momento, 79,8% da população do Reino Unido com mais de 12 anos foi totalmente vacinada.