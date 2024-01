Samsung lança a primeira tela MicroLED transparente do mundo na CES 2024

Na noite de domingo, a Samsung realizou seu evento anual First Look na CES 2024, onde a empresa apresentou o primeiro display MicroLED transparente do mundo. Embora ainda não haja nenhuma palavra sobre quanto essa tecnologia custará ou quando ela chegará aos dispositivos de varejo, a Samsung exibiu a tela MicroLED transparente lado a lado ao lado dos modelos OLED transparente e LCD transparente para destacar as diferenças entre o tecnologia. Comparado a outros painéis, o painel MicroLED não era apenas mais brilhante, mas também apresentava um design totalmente sem moldura e um painel de vidro mais transparente que tornava mais fácil ver os objetos atrás dele.

Fotografia de Sam Rutherford/Engadget

Pessoalmente, é difícil descrever o efeito dos displays micro OLED transparentes da Samsung, já que o conteúdo quase parece uma imagem 3D quando flutua no ar. A unidade de demonstração era independente e tinha apenas cerca de um centímetro de espessura, aumentando ainda mais a ilusão de uma tela flutuante. Além disso, devido à alta densidade de pixels dos minúsculos LEDs, as imagens também parecem incrivelmente nítidas. Até agora, a Samsung carregou apenas um vídeo vertical cheio de EDM, mas espero que dê uma ideia do que vimos:

De acordo com um porta-voz da Samsung, como os ecrãs MicroLED transparentes têm maior brilho em comparação com os ecrãs OLED transparentes, também são menos afetados pela luz ambiente.

A má notícia é que com quanto custa atualmente a atual linha de TVs MicroLED não transparentes da Samsung US$ 150.000 para o modelo de 110 polegadas. Levará muito tempo para que esses novos monitores sejam acessíveis.

Coincidentemente, a Samsung não é a única empresa coreana a exibir uma tela grande e transparente na CES deste ano. Sua eterna rival LG estreou o OLED T, que, ao contrário do modelo da Samsung, estará à venda este ano. A OLED T parece ser a primeira TV OLED sem fio transparente da LG, com resolução 4K e tecnologia de transmissão de áudio e vídeo sem fio da LG. Isso se baseia no modelo M3 (não transparente) da empresa, que estreou pelo menos na CES deste ano. O OLED T também possui uma tela contrastante que se dobra em uma caixa em sua base que você pode aumentar ou diminuir pressionando um botão.

LG OLED T. (Foto de Billy Steele/Engadget)

Atualização, 9 de janeiro, 14h ET: Esta história foi atualizada após a publicação para incluir detalhes sobre o telefone LG OLED T.

Estamos reportando ao vivo a CES 2024 em Las Vegas, de 6 a 12 de janeiro. Fique por dentro de todas as novidades do show aqui.