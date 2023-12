Scouting Yoshinobu Yamamoto: Por que os Dodgers acham que ele terá sucesso na MLB

LOS ANGELES – Quando Yoshinobu Yamamoto vestiu seu novo uniforme pela primeira vez, com sua jaqueta azul destacando-se sob o branco dos Los Angeles Dodgers, foi uma coroação: uma coroação para uma organização que o admirou por anos, e uma para o destro japonês de 25 anos que assinou o contrato mais rico para um arremessador da história do beisebol antes mesmo de lançar nas ligas principais.

O contrato recorde e o mercado forte foram uma indicação de que a opinião otimista dos Dodgers sobre ele era compartilhada. Seu histórico de domínio em seu país de origem está bem documentado. Sua idade apresentou uma oportunidade única. Quando seu novo clube o apresentou oficialmente na quarta-feira, o homem que ele via tanto quanto todos os outros na organização estava sentado na primeira fila.

Galen Carr, vice-presidente de pessoal de jogadores dos Dodgers, não foi o único que assistiu Yamamoto jogar na temporada passada. Tanto o presidente de operações de beisebol, Andrew Friedman, quanto o gerente geral Brandon Gomez fizeram viagens a Osaka, no Japão, para ver pessoalmente o mais novo prêmio desta temporada com os Orix Buffaloes, com Gomez falando sobre a experiência de testemunhar as complexidades de Yamamoto em tempo real. Ron Dibble, o Diretor de Escotismo do Pacífico do clube, fez sua parte nas viagens. O mesmo fizeram o conselheiro do Pacific Rim Club, Yugo Suzuki, e o olheiro profissional Jason Lane. Até o técnico Dave Roberts passou grande parte do recrutamento de Yamamoto pelo clube pesquisando vídeos (assim como muitos outros funcionários). Um dos jogadores do clube, Austin Barnes, também viu Yamamoto – ele o enfrentou durante o Clássico Mundial de Beisebol, em março. No entanto, foi Carr, que viu Yamamoto cerca de 16 vezes nas últimas temporadas, quem mais o viu e recebeu ótimas críticas de Gomez, Roberts e outros.

“Ele está fazendo o que faz há muito tempo”, disse Carr em conversa com. O atleta na quinta-feira, observando um histórico que viu Yamamoto receber o Prêmio Sawamura (equivalente ao Prêmio Cy Young da Nippon Professional Baseball) três vezes consecutivas. “Desde que alcançou o nível mais alto no Japão, ele basicamente está no modo de luzes apagadas.”

Isso inclui um ERA de carreira de 1,72 em 188 jogos no Japão, uma sequência que o colocou firmemente no radar de muitos dos clubes mais ricos do beisebol e apresenta um argumento convincente sobre o que ele pode realizar a seguir. Ele receberá US$ 325 milhões nos próximos 12 anos para provar isso, um investimento significativo para uma organização dos Dodgers que normalmente mitiga riscos.

Dado o que viram, eles estavam dispostos a suportar.

Carr apontou para a adaptabilidade de Yamamoto, incluindo uma surpresa na primavera, quando vários membros dos Dodgers chegaram ao campo de treinamento de samurais japoneses de Miyazaki e descobriram que Yamamoto havia mudado radicalmente sua entrega, extinguindo seu chute de perna em favor de um passo deslizante para ajudar no controle. No jogo corrido e encurtando seu movimento em direção à base. Fazer isso depois de alcançar qualquer sucesso é “realmente raro”, disse Carr. Fazer isso depois de dominar o campeonato e sair e ter um 2023 melhor?

“É incrível o que ele tem sido capaz de fazer”, disse Carr, complementando não apenas sua capacidade de retreinar seu corpo, mas também as posições que ele pode replicar mesmo com seu corpo de 1,70 metro.

Isto foi adaptado e preservado através dos ensinamentos do especialista japonês Yata-sensei, que acompanhará Yamamoto até sua nova casa em Los Angeles, disse Joel Wolf, agente de Yamamoto. Os métodos de treinamento concentram-se na “respiração, flexibilidade, ioga e treinamento básico” e incluem uma variedade de exercícios que se concentram mais em bolas de futebol em miniatura e lançamento de dardo do que no levantamento de peso, disse Wolfe. Carr e outros funcionários do clube transformaram as visitas a Osaka em oportunidades para perguntar e aprender mais sobre esses métodos.

“Uma das grandes coisas que nos chamou a atenção é que tudo o que ele faz não é tão convencional quanto a nossa compreensão dos métodos de treinamento do esporte em que trabalhamos, mas obviamente os resultados falam por si”, disse Carr. “Acho que em termos de taxas de lesões e do número de arremessadores que acabam quebrando nos Estados Unidos, não acho que alguém na Liga Principal de Beisebol diria que temos métodos de treinamento para arremessadores que descobrimos.”

Certamente se traduziu em uma entrega e um arsenal repetíveis, por exemplo O atletaEno Sarris entrou em colapso, competindo contra alguns dos melhores jogadores do esporte e cujos dados fundamentais foram minuciosamente examinados. Ainda há alguns ajustes na bola da MLB, que carece de alguns dos toques para melhorar a aderência no NPB aos quais Yamamoto está acostumado, embora o destro tenha usado uma bola semelhante durante o WBC deste ano. Os Dodgers podem ter que ajustar seus planos para ajudar Yamamoto a se ajustar à sua programação depois de lançar uma vez por semana no Japão. Embora Gomez tenha dito na quinta-feira que era incerto se o clube adotaria um rodízio de seis jogadores, apenas cinco clubes de beisebol tiveram mais alívio extra do que os Dodgers desde que Friedman assumiu. Se esse arsenal servir de referência, é uma mistura dinâmica de cinco camadas que inclui o que Gomez chamou de algo “realmente especial”. Ele sabe como usá-lo, e Carr observou em vários posts que a sequência de Yamamoto ajudou a aliviar os raros problemas que ele encontrou na temporada passada. Isso, juntamente com o planejamento de jogo dos Dodgers, poderia se traduzir em resultados imediatos, disse Carr.

Os Dodgers estão comprando um outfielder de 12 anos não apenas pelo que ele é, mas pelo que poderia ser. As escolhas são confusas e os riscos são elevados. Há anos que é objeto da paixão da organização, o tipo de investimento que o clube teria pago antes mesmo de iniciar uma trajetória recorde. Sua mera presença ajudou a mudar o futuro de um time dos Dodgers que tem talento, mas muita incerteza. O clube tem condições de assumir isso.

Yamamoto também, diz o homem que o viu mais do que qualquer outra pessoa em sua nova organização.

“Ele é um atleta excepcional e suas habilidades em geral são excepcionais”, disse Carr. “E não há outra maneira de descrever isso… Claramente não éramos os únicos que se sentiam assim em nosso setor.

“É mais ou menos como você pinta.”

(Foto superior de Yoshinobu Yamamoto: Kevork Djancesian/Getty Images)