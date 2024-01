Halo Infinite Season 5 será a última à medida que 343 mudanças se aproximam

A 343 Industries revelou o que está por vir com a próxima grande atualização do Halo Infinite e também confirmou que o Halo Infinite está se afastando das temporadas em favor de eventos menores de “Operação”.

A atualização 29 de conteúdo de Halo Infinite (CU29) será lançada para os jogadores em 30 de janeiro e trará um novo mapa de Arena, novos itens Covenant no modo Forge, novos núcleos de armadura, núcleos personalizados e um novo processo com tema Halo Wars chamado Spirit of Fire . Mas o que não virá para Halo Infinite é uma nova temporada.

Durante uma recente transmissão ao vivo da Comunidade Halo. O gerente de comunidade Brian Jarrard explicou que as operações substituirão as temporadas em Halo Infinite e que as temporadas agora são uma coisa do passado para o jogo de tiro multijogador gratuito.

“Estamos mudando a forma como abordamos o Infinito no futuro”, explicou Garrard. “para [Master Chief Collection] Jogadores, isso provavelmente parece muito familiar. O cerne da questão é que já não nos referimos a “estações” – estamos a afastar-nos das estações.”

As operações, introduzidas na Temporada 5, são semelhantes às Temporadas, mas todas as recompensas podem ser desbloqueadas gratuitamente por tempo limitado. As operações duram apenas algumas semanas em comparação com as temporadas, que podem durar até seis meses, e há também uma versão premium que inclui algumas recompensas adicionais. Terminado o processo, os jogadores que perderam o que ele tem a oferecer terão a opção de adquiri-lo, pois terão acesso permanente ao processo e suas recompensas.

Embora pareça que 343 pode ter começado a encerrar o desenvolvimento de Halo Infinite, Garrard explicou que o suporte ao jogo continuará ao longo de 2024. No entanto, o gerente da comunidade também revelou que 343 está trabalhando em alguns projetos inteiramente novos.

“Para nós aqui no estúdio, será um ano emocionante para Halo”, disse Garrard. “Tivemos um começo emocionante. Temos uma equipe dedicada trabalhando para apoiar o Halo Infinite e continuar avançando, mas sim, também temos equipes adicionais correndo para o futuro e trabalhando em projetos inteiramente novos. Há muitos coisas cozinhando aqui.”

O que serão esses novos projetos permanece um mistério, mas é possível que possamos omitir o tão falado modo Battle Royale para Halo Infinite, que supostamente foi cancelado.