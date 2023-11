O Ram 1500 Ramcharger é mais um veículo elétrico movido a gás

Stellantis é feita Novo caminhão Ram com propulsão elétrica Com uma grande bateria EV ligada a um motor a gasolina, pode alargar a autonomia para viagens longas sem paragens frequentes de carregamento. A nova picape da montadora, a 2025 Ram 1500 Ramcharger, percorre até 690 milhas com tanque cheio e carga.

Como o Ramcharger é movido por dois motores elétricos, 250 kW na frente e 238 kW na traseira, é efetivamente um carro elétrico. Mas, na prática, é como lidar com um carro híbrido plug-in. Se você se lembra do Volt descontinuado da Chevy, ele também funciona como um carro elétrico e oferece um alcance puro de cerca de 80 quilômetros – mas o motor a gasolina entra em ação para continuar alimentando o sistema EV quando a bateria acaba. O Ramcharger é basicamente como uma versão volumosa do Volt.

Você obtém os benefícios de um carro elétrico, incluindo aceleração rápida de 0 a 60 mph em 4,4 segundos, e pode dirigir longas distâncias com a bateria de 92 kWh sem queimar gasolina. de acordo com MotoristaO Ramcharger tem uma bateria utilizável com capacidade de 70,8 kWh e pode percorrer até 145 milhas apenas com eletricidade.

Você não terá um porta-malas dianteiro largo (frustrado) que as picapes totalmente elétricas possuem. Em vez disso, há um V6 de 3,6 litros no compartimento que entra em ação quando a bateria fica fraca, que alimenta um gerador de bordo de 130 quilowatts que mantém os motores elétricos do Ramcharger girando. (O motor não aciona o trem de força diretamente.) Com gasolina, o caminhão só é capaz de produzir 174 cavalos de potência – mas com uma bateria carregada, a Stellantis diz que é capaz de produzir 663 cavalos de potência. READ Um trabalhador morre no aeroporto de Montgomery, Alabama, em uma rampa em um acidente de voo regional da American Airlines.

No início deste ano, a Stellantis anunciou uma picape totalmente elétrica chamada Ram 1500 REV, que terá uma bateria muito maior de 229 quilowatts-hora para um alcance de 500 milhas com uma única carga. Mesmo com a configuração híbrida do Ramcharger, os dois caminhões da empresa são classificados para capacidades semelhantes de reboque e carga útil. O Ramcharger foi projetado para rebocar até 14.000 libras e pode transportar uma carga útil de até 2.625 libras.

A Ford é a única montadora tradicional que oferece atualmente no mercado uma picape elétrica voltada para o trabalho. Mas ao operar com carga total na parte traseira, o alcance dirigível cai drasticamente de cerca de 278 milhas (alcance testado pela AAA) para 210 – uma queda de aproximadamente 25%. Viajar distâncias maiores exige parar nos carregadores de carros elétricos. Mas para o Ram Charger, é tecnicamente possível continuar usando combustíveis fósseis.

No interior, Ramcharger abre as telas. Ele tem um painel de instrumentos de 12,3 polegadas, uma grande tela de infoentretenimento de 14,5 polegadas e o passageiro recebe sua própria tela de entretenimento de 10,25 polegadas que suporta entrada HDMI para itens como consoles de videogame. Os motoristas também recebem um head-up display e um espelho retrovisor digital. Os proprietários podem obter uma unidade com uma chave digital no smartphone e um cartão-chave baseado em NFC pode ser usado como backup.

Só porque o seu Ramcharger tem motor a gasolina não significa que você queira queimar combustível. Desde que o caminhão fique carregado, de preferência em casa, você poderá utilizá-lo em viagens curtas e nunca precisará parar em postos de gasolina. É claro que uma picape grande, combinada com o peso da bateria, do motor a gasolina e do tanque de combustível, provavelmente significa que o Ramcharger tem um peso monstruoso e provavelmente não deveria se tornar apenas seu principal motorista diário. READ Arquivos de divisão de ações da Tesla 3 por 1

Para viagens mais longas, você precisará levar o Ramcharger a uma das muitas estações de carregamento rápido DC (esperançosamente operacionais) ou a um dos carregadores mais recentes da Tesla que suportam a porta CCS. Stellantis continua sendo uma das empresas que se recusa a adotar a porta de carregamento NACS vencedora da Tesla.

“Criador. Viciado em mídia social que gosta de hipster. Fã da web. Fanático por álcool apaixonado.”