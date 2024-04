A versão Windows Arm está pronta para macrofotografia?

As indicações são de que o Snapdragon da Qualcomm

Para aqueles que não estão acompanhando, este será supostamente o primeiro processador Arm da Qualcomm para PCs com Windows que faz para PCs o que os chips da série M da Apple fizeram para Macs, prometendo melhor duração de bateria e desempenho do que chips Intel equivalentes. Isso seria um desvio dos chips Snapdragon anteriores para PCs, que tiveram desempenho pior (ou, na melhor das hipóteses, semelhante às) opções atuais da Intel, melhoraram pouco a vida útil da bateria e vieram com uma série de problemas de incompatibilidade de software para inicializar.

Os primeiros benchmarks vazados parecem promissores para o Snapdragon

Rumores sugerem que o principal tablet Surface da Microsoft este ano passará a usar exclusivamente os chips Arm da Qualcomm, em vez de vender versões Arm e Intel lado a lado (há um Intel Surface Pro 10, mas é vendido apenas para empresas). A Microsoft tentou fazer com que o Arm Windows acontecesse várias vezes. Mas desta vez parece diferente.

Uma breve história do Arm Windows

A primeira versão pública do Windows a rodar em processadores Arm foi o Windows RT, um fork compatível do Windows 8 lançado em alguns dispositivos no final de 2012.

O Windows RT veio com limitações significativas, principalmente a completa incapacidade de executar aplicativos de desktop tradicionais do Windows x86, já que todos os aplicativos tinham que vir da Microsoft Store, que era muito mais estéril do que é hoje. Não havia nenhum modo de compatibilidade x86.

Essa limitação provavelmente se devia em parte ao hardware Arm limitado e de baixo desempenho disponível na época. Os processadores Arm ainda eram em sua maioria de 32 bits, com processadores e GPUs lentos, 32 ou 64 GB de armazenamento flash lento e apenas 2 GB de memória (na época, 4 GB era geralmente considerado adequado para um PC e 8 GB era espaçoso). Mesmo se você tiver um aplicativo x86 compilado, os aplicativos compilados serão ruins, já que o hardware Arm realmente se esforça para executar aplicativos nativos incorporados de forma consistente.

O Windows RT morreu a morte que merecia; Nunca funcionou em muitos dispositivos, e aqueles que funcionaram desapareceram completamente do mercado por volta de 2015. Mas os fundamentos técnicos do sistema operacional ainda são relevantes hoje.

Conforme detalhado pelo então presidente do Windows, Steven SinofskyA Microsoft fez um trabalho significativo para definir a Camada de Abstração de Hardware (HAL), o firmware ACPI e os drivers de classe base para a versão Arm do Windows, para que o sistema operacional possa ser instalado e executado conforme esperado em uma ampla variedade de hardware Arm padrão no mesmo. como aconteceu em um PC x86 é completamente unificado. (Compare isso com a abordagem do Velho Oeste do Google para o Android, que até hoje não pode instalar atualizações principais do sistema operacional ou atualizações de segurança sem intervenção específica de fabricantes de chips e fabricantes de hardware.)

Esses eram elementos-chave que a Microsoft poderia reutilizar no Windows 10, que chegou pela primeira vez aos dispositivos Arm em 2017 com suporte para compilação de aplicativos x86 de 32 bits. Esta versão do Windows-on-Arm foi mais uma demonstração técnica do que o início de uma nova era, mas esteve perto de se tornar o que o Windows-on-Arm precisava para ter sucesso: um substituto direto para a versão x86 do Windows, onde o duas versões eram indistinguíveis de Demais para usuários não técnicos.

O próximo grande passo nesse caminho veio em 2020, quando a Microsoft anunciou Prévia da compilação de aplicativos Intel de 64 bits para computadores Armembora a versão final tenha acabado sendo exclusiva do Windows 11 quando foi lançada no final de 2021 (deixando para trás, aliás, aquela primeira onda de PCs Windows 10 Arm com o Snapdragon 835 – outro caso em que… Adoção antecipada neste ecossistema significou que os desenvolvedores também tiveram acesso mais fácil ao Arm quando a Microsoft começou Permitindo que eles misturem código x86 e Arm no mesmo aplicativo.

O que nos leva onde estamos agora: uma versão Arm do Windows que ainda apresenta algumas lacunas de compatibilidade, principalmente em relação a acessórios de terceiros e software especializado. Mas a grande maioria dos aplicativos de produtividade e até jogos agora rodam perfeitamente na versão Windows Arm, sem exigir intervenção do usuário ou desenvolvedor.