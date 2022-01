O que sabemos: Novak Djokovic e o calendário do Australian Open

Aqui está a programação de eventos até agora.

Djokovic obteve um visto de entrada temporário para a Austrália para competir no Aberto da Austrália, torneio que o jogador de 34 anos venceu nove vezes. Djokovic solicitou o visto em outubro ou novembro de 2021.

O ministro da Saúde da Austrália, Greg Hunt, teria escrito ao diretor do Australian Open e presidente-executivo do tênis, Craig Tilley, dizendo que apenas a infecção por Covid-19 nos últimos seis meses – sem vacinação completa – não atende aos requisitos para entrada livre de quarentena na Austrália, de acordo com o comunicado. uma carta vazada publicada na mídia local australiana.

Dezembro de 2021

A Tennis Australia está enviando uma mensagem aos jogadores de que ter contraído o Covid-19 nos últimos seis meses, juntamente com uma carta de acompanhamento de um médico, equivalerá a uma isenção médica válida; Ele indicou que os jogadores têm até 10 de dezembro para enviar seus pedidos de isenção médica, de acordo com uma carta vazada publicada na mídia local australiana.

Djokovic está participando de uma partida de basquete em Belgrado – após a qual várias pessoas contraíram o vírus Covid-19 – de acordo com um comunicado publicado na conta verificada do Instagram de Djokovic em 12 de janeiro de 2021.

Djokovic está fazendo um teste rápido de antígeno – que é negativo – e também está fazendo um teste PCR oficial e aprovado “com muita cautela”, de acordo com o comunicado de Djokovic.

O resultado do teste de PCR de Djokovic voltou positivo mais tarde naquele dia, de acordo com uma transcrição do resultado do teste em uma declaração, mas sua declaração de 12 de janeiro diz que ele não recebeu a notificação de um resultado positivo do teste de PCR até depois de um evento de tênis em 17 de dezembro.

Mais tarde, ele foi fotografado em dois eventos, conforme fotos postadas nas redes sociais oficiais de sua organização, e nenhum dos participantes estava mascarado.

Djokovic está participando de um evento de tênis em Belgrado para entregar prêmios a crianças, tendo feito anteriormente um teste rápido de antígeno, que deu negativo, segundo o comunicado de Djokovic.

A página do Facebook da Federação de Tênis de Belgrado publica várias fotos de Djokovic com um grupo de jovens no Tennis Awards. Uma das fotos mostra pelo menos 26 pessoas – a maioria homens jovens – em pé com ele. As medidas de distanciamento social não são observadas e as máscaras não são usadas.

No pós-evento, Djokovic recebeu a notificação de um teste PCR positivo, segundo seu depoimento.

Djokovic está em seu centro de tênis em Belgrado para uma entrevista com o L’Equipe e para uma sessão de fotos. Sua declaração diz que ele se distanciou socialmente e usava uma máscara, exceto quando sua foto foi tirada.

O jornal esportivo francês informou em 12 de janeiro que o jornalista Franck Ramilla e o fotógrafo Etienne Garnier não haviam sido informados de que Djokovic tinha Covid antes, durante ou depois da entrevista com a estrela do tênis em Belgrado.

O artigo do L’Equipe afirma que Ramella, desde então, testou negativo para Covid-19. A saúde de Garnier não foi mencionada.

Djokovic testou negativo para o vírus, de acordo com sua declaração.

• 23 de dezembro

Djokovic tem anticorpos contra o coronavírus mostrando um documento emitido pelo Instituto de Saúde Pública da Sérvia, apoiando a afirmação do tenista de que ele se recuperou da Covid-19 quando chegou à Austrália para o Aberto da Austrália.

A CNN entrou em contato com o Instituto de Saúde Pública da Sérvia em Belgrado para perguntar se os anticorpos vieram de uma infecção anterior em junho de 2020.

Djokovic recebe isenção médica do clube de tênis australiano, que lhe permitiu entrar na Austrália sem vacinação contra Covid ou quarentena, alegando que ele havia acabado de se recuperar da Covid, segundo documentos judiciais.

Antes do final do ano, aparecem vídeos e fotos mostrando Djokovic na Espanha e na Sérvia no período de duas semanas antes de viajar para a Austrália. Djokovic marcou “não” em sua autorização de viagem quando perguntado se havia viajado nos 14 dias antes de chegar à Austrália, de acordo com documentos judiciais obtidos pela CNN.

Janeiro de 2022

A equipe de Djokovic enviou seu passe de viagem ao Departamento de Assuntos Internos da Austrália, que os notifica de que foi avaliado e recebeu acesso sem quarentena, de acordo com o depoimento.

Djokovic recebeu uma autorização de viagem transfronteiriça pelo governo do estado de Victoria, de acordo com sua declaração, já que Melbourne está localizada e onde o Aberto da Austrália será realizado.

Tendo deixado a Espanha no dia anterior, Djokovic chegou a Melbourne por volta da meia-noite. Seu passaporte foi levado e levado para uma pequena sala onde ele está sendo interrogado por agentes de controle de fronteira, de acordo com o depoimento.

O visto de Djokovic é cancelado pelo governo australiano e é transferido para um Instalação de Detenção Temporária No Park Hotel em Melbourne, de acordo com o depoimento.

Em uma entrevista coletiva, o primeiro-ministro Scott Morrison confirmou e leu a carta enviada em 29 de novembro pelo ministro da Saúde Hunt ao Tennis Australia que as infecções por Covid-19 nos últimos seis meses não atendem aos requisitos para entrada sem quarentena.

Audiência de Djokovic começa, por decisão do juiz arraste o cancelamento do seu visto e ordenar a sua libertação da prisão. No entanto, o juiz disse que o ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, se reserva o direito de deportar Djokovic.

A Força de Fronteira Australiana (ABF) está investigando se Djokovic apresentou uma autorização de viagem falsa antes de sua chegada à Austrália.

Djokovic diz que sua equipe forneceu informações adicionais ao governo australiano para esclarecer a questão de sua permissão de viagem.

No entanto, funcionários da Força de Fronteira Australiana (ABF) estão investigando possíveis inconsistências nos documentos relacionados ao resultado do PCR de Djokovic em dezembro, bem como nos movimentos do tenista nos dias após ele ter testado positivo para Covid-19 na Sérvia, disse uma fonte familiarizada com a investigação. CNN. .

Enquanto aguarda a decisão de permanecer na Austrália, Djokovic está empatado com o também sérvio Miomir Kikmanovic na primeira rodada do Aberto da Austrália.