Rússia avisa que cortará relações com os EUA se impor sanções a Putin por causa da Ucrânia

O Kremlin alertou na quinta-feira que a imposição de sanções a Putin pode levar ao desmantelamento completo das relações EUA-Rússia.

Os democratas do Senado introduziram uma legislação que penalizaria Putin, entre outros, se a Rússia invadir a Ucrânia.

A Rússia acumulou dezenas de milhares de soldados ao longo da fronteira ucraniana nas últimas semanas.

O Kremlin alertou nesta quinta-feira sobre uma ruptura completa nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia se Washington decidir impor sanções ao presidente russo, Vladimir Putin, por causa da crise na Ucrânia.

“A imposição de sanções contra o chefe de Estado e contra o presidente da Rússia, repito mais uma vez, é uma medida vergonhosa comparável ao rompimento de relações”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele disse, de acordo com a agência de notícias estatal russa TASS.

Ele veio depois que os principais democratas do Senado na quarta-feira, liderados pelo senador Bob Menendez de Nova Jersey, Revelado um novo projeto de código penal Ele puniria a Rússia se ela invadisse a Ucrânia.

“Esta legislação deixa claro que o Senado dos EUA não ficará de braços cruzados enquanto o Kremlin ameaça invadir novamente a Ucrânia”, disse Menendez, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, em comunicado.

“Enquanto o governo Biden busca um caminho diplomático nesta semana na Europa para evitar outra escalada sangrenta na Ucrânia, acho boas razões para acreditar que Putin está negociando de boa fé e não acho que ele tenha qualquer novo respeito pela soberania e territórios ucranianos. integridade”, acrescentou Menendez. Putin não precisa que sua economia entre em colapso total e não precisa sacrificar a vida de seu povo em uma tentativa fútil de reescrever o mapa da Europa.

A Casa Branca disse que apoia a legislação que imporia sanções a altos funcionários russos – incluindo Putin.

“Apoiamos a legislação do senador Menendez, que incorreria em enormes custos para a economia russa e apoiaria assistência de segurança adicional à Ucrânia se a invasão russa continuar”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional Emily Horne sobre o projeto, no New York Times. “Continuaremos a trabalhar com o Congresso para maximizar os custos potenciais para a Rússia”.

A legislação oferece uma alternativa a um projeto de lei apresentado pelo senador republicano Ted Cruz que imporia sanções ao Nord Stream 2, um gasoduto submarino de gás natural da Rússia à Alemanha que os oponentes temem que possa dar a Moscou muita influência sobre a Europa e prejudicar a Ucrânia. O gasoduto, que está concluído, mas ainda não operacional devido à Aguardando certificado alemão, para entregar gás da Rússia para a Alemanha. Atravessa o Mar Báltico, contornando a Ucrânia e a Polónia.

Embora o oleoduto seja controverso e o governo ucraniano apoie sanções contra ele, os principais democratas do Senado se opuseram ao projeto de Cruz e acusaram o republicano do Texas de tentar prejudicar o presidente Joe Biden ao minar as relações transatlânticas em meio a negociações diplomáticas delicadas sobre a Ucrânia.

“Vamos ser claros, o projeto de lei Cruz que estamos discutindo esta semana não tem nada a ver com impedir a invasão russa da Ucrânia”, o senador Chris Murphy de Connecticut. Ele disse Em um tweet na terça-feira. “Na verdade, isso torna mais provável porque o principal efeito do projeto é desmantelar a unidade transatlântica agora, já que a unidade é a chave para dissuadir a Rússia.”

O governo Biden, ansioso para ficar do lado bom da Alemanha, se opôs às sanções ao Nord Stream 2 e recentemente argumentou que o oleoduto daria à Europa uma vantagem sobre a Rússia.

“Alguns podem ver o Nord Stream 2 como uma alavanca que a Rússia pode usar contra a Europa. Na verdade, é uma alavanca para a Europa usar contra a Rússia”, disse o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, na semana passada.

Nas últimas semanas, a Rússia acumulou uma enorme força de dezenas de milhares de soldados perto da fronteira ucraniana, aumentando os temores de uma invasão.

Os Estados Unidos e seus aliados conversaram com a Rússia na Europa esta semana em um esforço para evitar um confronto mais amplo, mas não houve grandes avanços até agora. Moscou fez exigências abrangentes por garantias de segurança obrigatórias dos Estados Unidos e da OTAN demitido como não iniciado, Incluindo não permitir que a Ucrânia se junte à aliança. Embora a Ucrânia não seja atualmente membro da aliança, mantém fortes laços com a OTAN.

Na quinta-feira, um diplomata russo de alto escalão indicou que há Sem utilidade Ao continuar o diálogo, os líderes europeus alertaram para a possibilidade de guerra. Algumas autoridades e especialistas dos EUA expressaram preocupação de que Moscou possa usar negociações diplomáticas fracassadas como método pretexto para a invasão.