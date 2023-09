O quarto executivo mais alto da FTX se declara culpado antes do julgamento de Sam Bankman-Fried

Salama (pronuncia-se Salem), que compareceu ao tribunal vestindo um terno azul, gravata listrada e meias azuis desenhadas com logotipos Bitcoin laranja, pagará uma multa de US$ 6 milhões e mais de US$ 5 milhões em danos à FTX, e perderá duas propriedades em Lenox. , Massachusetts, junto com um Porsche. Ele pode ser condenado a até 10 anos de prisão federal.

Salama, 30 anos, que dirigia a filial da FTX nas Bahamas e foi um doador prolífico para políticos republicanos, é o quarto executivo do círculo de conselheiros próximos de Bankman-Fred a admitir comportamento criminoso desde o colapso da FTX em novembro. Três outros – Nishad Singh, Caroline Ellison e Gary Wang – confessaram-se culpados de acusações de fraude e concordaram em cooperar contra Bankman Freed. Um representante do Ministério Público Federal disse que o Sr. Salama não cooperou com a investigação.

A FTX pediu falência no ano passado em um colapso impressionante que se tornou um símbolo de arrogância na indústria de criptomoedas. Com a ajuda de Salama, Bankman-Fried transformou a FTX em um nome familiar, endossado por celebridades e políticos. Depois, a empresa entrou em colapso ao longo de alguns dias e os clientes perderam mais de 8 mil milhões de dólares em depósitos.

Bankman-Fried, 31 anos, foi preso em dezembro e acusado de sete acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Ele é acusado de usar bilhões de dólares de dinheiro de clientes da FTX para financiar compras de imóveis de luxo, doações políticas e investimentos em outras empresas.

Ele se declarou inocente e seu julgamento está marcado para começar em 3 de outubro. No mês passado, a fiança de Bankman-Fried foi revogada e ele foi enviado para a prisão depois que um juiz decidiu que ele havia tentado interferir duas vezes com as testemunhas do caso. emitir.