Já não é um dado adquirido que a China se tornará a maior economia do mundo

O escritor é diretor do Queen’s College, Cambridge, e conselheiro da Allianz e Gramercy

Os economistas e analistas de Wall Street estão decepcionados com o desempenho económico da China e esperam que isto possa desencadear esforços de estímulo governamental semelhantes aos que vimos em 2008.

Isto, por sua vez, revigoraria o crescimento interno e restauraria a China como o principal motor da expansão global. Contudo, o cenário mais provável é a continuação de um crescimento fraco. A questão política chave agora é saber quão rapidamente o governo poderá passar das medidas de estímulo para uma reforma mais rápida e fundamental da sua estratégia de crescimento.

O desempenho económico desanimador da China até agora em 2023 pode ser atribuído a dois factores principais: uma recuperação fraca após o alívio das duras restrições da COVID-19 e desafios de crescimento mais persistentes e estruturais. Este último é o resultado de uma estratégia económica que historicamente tem dependido excessivamente do imobiliário, da dívida interna elevada, de empresas estatais ineficientes, da indústria transformadora de baixo nível e de plataformas de Internet de consumo locais.

Este problema foi agravado por vários factores, incluindo o excesso de regulamentação, tensões geopolíticas persistentes e baixos fluxos de IDE. Houve também preocupações sobre a possibilidade de uma armadilha deflacionista semelhante à que aconteceu no Japão, especialmente à luz da queda dos preços no consumidor e no produtor. Alguns investidores estrangeiros questionaram se “a China é investível”.

Nas últimas semanas, as autoridades chinesas anunciaram uma série de pequenas medidas monetárias, fiscais e regulatórias para impulsionar a economia e os mercados. Até agora, estas medidas foram corretamente vistas como fragmentadas e sem convicção. No entanto, muitos ainda acreditam que acabará por acumular uma massa crítica significativa. Mas há problemas com esta visão.

A China enfrenta não só desafios de crescimento, mas também questões fiscais significativas, incluindo bolsas de elevado endividamento que podem facilmente transformar-se em riscos sistémicos. Isto limita o alcance do antigo estímulo. A maior sensibilidade que rodeia o sector imobiliário em dificuldades, em particular, está a tornar as famílias mais cautelosas em relação aos gastos, restringindo o motor do crescimento. As preocupações com o desemprego juvenil permanecem, e não foram atenuadas pela decisão do governo de parar de publicar dados relevantes.

As perspectivas para o comércio externo e o investimento colocam um problema semelhante. Há uma percepção crescente de que a dissociação económica e financeira entre a China e os Estados Unidos irá provavelmente continuar. Isto reduziria o contributo das exportações para o crescimento, perturbaria as importações de factores de produção industriais críticos, prejudicaria o investimento directo estrangeiro e tornaria os investidores de carteira mais voláteis.

A vontade das autoridades também está em dúvida. Uma análise cuidadosa da retórica da liderança aponta para preocupações de que a dependência excessiva das medidas de estímulo tradicionais irá pôr em risco a capacidade da China de escapar à armadilha do desenvolvimento comum dos níveis de rendimento médio. Este impasse já impediu muitos países em desenvolvimento de se juntarem às fileiras das economias avançadas. Um grande estímulo também aumentaria o risco de corrupção.

É provável que as autoridades continuem a mexer apenas com pequenas medidas de estímulo, à medida que procuram articular melhor a sua intenção de acelerar a transição para novos sectores de crescimento (como a indústria transformadora de elevado valor acrescentado, a energia verde, os cuidados de saúde, a inteligência artificial, a supercomputação, e ciências da vida). ). Este modelo de crescimento renovado leva tempo e é criativamente destrutivo, especialmente no curto prazo. Além disso, as autoridades terão de considerar medidas mais duras para reestruturar a dívida, que inicialmente deprimem o crescimento.

É tempo de os mercados perceberem que a China não irá regressar ao antigo manual económico e financeiro e que o seu regresso como um poderoso motor de crescimento económico global é improvável num futuro próximo. O desempenho económico deverá permanecer fraco durante o resto de 2023 e no primeiro semestre de 2024.

Olhando para além deste período, as perspectivas estão longe de ser tranquilizadoras. O difícil processo de reorientação da economia chinesa face às persistentes tensões geopolíticas e às complexidades associadas à construção de uma ordem internacional alternativa apresentam obstáculos significativos. As autoridades também precisarão de ultrapassar a sua tendência agora esmagadora para a centralização e, em vez disso, permitir, mas não microgerir, a emergência de poderosos motores de crescimento no sector privado. Apesar do que muitos possam continuar a dizer-vos, já não é um dado adquirido que a China se tornará a maior economia do mundo.