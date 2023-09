Mercados de ações dos EUA: atualizações ao vivo

o Standard & Poor’s 500 E Composto Nasdaq As taxas de juros caíram na quinta-feira, com preocupações renovadas em Wall Street sobre a trajetória da política de taxas de juros do Federal Reserve e se os legisladores farão outro aumento este ano.

O Nasdaq, que era dominado por ações de tecnologia, caiu pelo quarto dia, perdendo mais de 1,2%, enquanto o índice S&P de base ampla caiu 0,5%. o Dow Jones Industrial Average Negocie perto da linha plana.

maçã As ações caíram 3,3% em Relatório da Bloomberg News A China está procurando expandir o escopo da proibição Usando iPhones Em empresas e órgãos estatais. Tecnologia e semicondutores Ações defasadascom Tesla , Nvidia E Microdispositivos avançados O último declínio é de cerca de 3% cada.

a série econômica Os dados de quinta-feira – incluindo pedidos de subsídio de desemprego inferiores ao esperado – contribuíram para preocupações de que um mercado de trabalho ainda forte poderia fazer a Reserva Federal pensar duas vezes antes de aliviar a sua política monetária restritiva. Os pedidos de desemprego semanais atingiram 216.000, contra 230.000 esperados pelo Índice Dow Jones, enquanto os custos laborais no segundo trimestre aumentaram mais do que o esperado.

Juntamente com o recente aumento dos preços da energia, um mercado de trabalho mais forte reforçará a necessidade de a Fed agir, afirmou Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Alliance of Independent Advisors.

“As pessoas esperavam que o Fed adiasse o resto do ano, mas é possível que consigamos um ou dois aumentos das taxas no futuro”, disse ele. “Se todas as coisas permanecerem iguais, isso é um tanto negativo para o mercado de ações, que esperava que o Fed fizesse isso este ano.”

Os traders também analisaram os últimos relatórios de lucros corporativos. C3.ai caiu 16% depois de reportar uma margem bruta abaixo do esperado no último trimestre, enquanto… Participações de pontos de carregamento Mais de 24% após perder estimativas de receita.

Os principais índices de ações dos EUA saíram de uma sessão perdedora na quarta-feira, com o aumento dos rendimentos do Tesouro pesando sobre as ações de tecnologia e aumentando as preocupações dos investidores de que o Federal Reserve usará dados econômicos recentes mais fortes do que o esperado para justificar aumentos adicionais.

Embora 93% dos operadores de taxas de juro não esperem nenhuma alteração na reunião do Comité Federal de Mercado Aberto em Setembro, as expectativas de um aumento adicional das taxas na reunião de Novembro aumentaram para 45%, de acordo com o relatório da Fed. Ferramenta CME FedWatch.