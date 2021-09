O protótipo OLED do Nintendo Switch faz sua estreia pública no Japão

Passamos de meados de setembro, o que significa que estamos próximos de lançar o Switch OLED em 8 de outubro.

Vimos trailers da Nintendo, continue a ler Primeiras impressões ‘práticas’ Da mídia sobre isso e agora temos nossa primeira olhada no dispositivo na natureza. Conforme explicado por nossos amigos em VGCO novo modelo foi oferecido por US $ 349,99 / £ 309,99 em várias lojas no Japão – incluindo a própria loja da Nintendo em Tóquio.

O gerente de negócios japonês da Limited Run, Alex Aniel, conseguiu tirar algumas fotos de Mario Kart 8 Deluxe Rodando no sistema – observando como a nova tela OLED de 7,0 polegadas era “animada”. Obviamente, o quadro menor também é uma melhoria.

Switch OLED é mostrado no Nintendo TOKYO. A tela parece muito real e o bisel menor é um bom avanço. pic.twitter.com/Adu88PMHFU– Alex Anel (@cvxfreak) 18 de setembro de 2021

Aqui estão algumas outras fotos – a primeira do sistema atrás de uma caixa de vidro (cortesia de @ nattu_ninmosa59), e o segundo lote de imagens também são da Nintendo Store em Tóquio (obrigado, Tweet incorporar) – a oferta Splatoon 2 E Medo de Metroid na nova tela.

Você viu a exposição de modelos orgânicos EL em Yodo. A tela está ótima. Base branca na moda pic.twitter.com/DU2ougLrrv– nattu (@ nattu_ninmosa59) 16 de setembro de 2021

Mudar o modelo EL orgânico não é bom pic.twitter.com/8O3s8RBsri– Bungi (bunnagashi) 18 de setembro de 2021

O novo dock que vem com o modelo OLED inclui uma porta LAN e poderá receber atualizações. Na verdade, a Nintendo já lançou uma atualização para ele em Versão do firmware do sistema 13.0.0. No início desta semana, a empresa também anunciou que o fará Abaixe o preço do sistema de modelo básico em regiões específicas em todo o mundo. Em particular , Isso não inclui os Estados Unidos.

Alternar predefinições de OLED Estreia na próxima semana no Japão em 24 de setembro. Para os EUA e o Reino Unido, você pode verificar nosso prático site Guia de pré-encomenda do Nintendo Live. Você escolherá o novo modelo Switch OLED quando ele for lançado no próximo mês? Conte-nos nos comentários.