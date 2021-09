Fantasias adicionais de Luke para Street Fighter 5 reveladas, próxima atualização de grande equilíbrio adiada até 2022

Isso inclui o Capcom Pro Tour DLC também

Capcom revelou Luke será o último personagem a chegar ao Street Fighter 5: Champion Edition mês passado, mas alguns fãs não estavam loucos por seu design visual e estavam esperando para ver seus figurinos adicionais. Agora podemos.

Hoje à noite, o desenvolvedor anunciou as roupas de Luke’s Story, Battle e Track Suit que estarão disponíveis no lançamento. Ao mesmo tempo, a Capcom também afirmou que está atrasando a próxima grande atualização do balanço do SF5 até 2022 também.

Olhando mais de perto as instalações do novo garoto, seu traje de história parece se distanciar de seu relacionamento com a USAF com uniformes camuflados e botas – todos ainda com as cores da Capcom, exceto pelas manoplas estranhamente.

Enquanto isso, Luke’s Battle Costume parece mais do que pronto para jogar basquete pelos Timbs com sua camisa dos EUA e cabelo enrolado em um coque.

A próxima grande (e possivelmente final) atualização de crédito de Street Fighter 5 foi originalmente agendada para ser lançada na mesma época que Luke no outono de 2021, mas agora está atrasada por vários meses.

Em seu anúncio, a Capcom escreveu: “No anteriormente lançado ‘Street Fighter 5 Season 5 Roadmap’, o novo mod Battle Balance e Capcom Pro Tour 2022 DLC foram agendados para serem lançados no outono de 2021.” No entanto, com a Capcom Cup 8 agendada para o início de 2022, este conteúdo será movido para março de 2022 para sincronizar com este período de tempo.

Pedimos desculpas por essa modificação no roteiro e agradecemos seu apoio contínuo. “

Próxima atualização #SFV Ajuste de equilíbrio de batalha e DLC Capcom Pro Tour 2022: pic.twitter.com/l2IoTsGrcH Lutador de rua 18 de setembro de 2021

Embora a notícia do atraso seja decepcionante para alguns ouvintes, eles estarão esperando mais tempo para receber o conteúdo, a mudança no cronograma faz sentido, o que torna essa mudança não surpreendente.

Com a temporada 2021 do Capcom Pro Tour em execução até o final de janeiro de 2022, havia algumas preocupações de que a introdução de um patch de equilíbrio semelhante à 6ª temporada poderia mudar muito o jogo, dados os anos anteriores.

Isso pode criar problemas para uma grande competição como esta, considerando que algumas regiões já terão encerrado seus eventos CPT nesse ponto, enquanto outras continuarão a executar a nova versão.

Teria sido ótimo se disséssemos que a Capcom Cup 2016 executou a atualização da 2ª temporada, por exemplo.

Como mencionado acima, o atraso também se aplica ao Capcom Pro Tour 2022 DLC, que contém um novo palco e três outros trajes como nos anos anteriores.

Se a Capcom seguiu com seu plano original e está procurando projetar um traje para o vencedor da Capcom Cup novamente, nem saberemos quem será esse vencedor quando as pessoas começarem a comprar o Premier Pass.

No entanto, uma coisa que a mudança de cronograma não inclui, e esse é o próprio Luke, conforme o novo gráfico reafirma que o recém-chegado da série ainda está a caminho de seu lançamento em novembro.

A Capcom Cup 8 ainda não tem uma data exata para a grande final da 5ª temporada, mas a julgar por isso, eles provavelmente pretendem realizar o evento em março também.