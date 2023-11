O processo diz que armas eram frequentemente encontradas entre o time de basquete NMSU

Dois ex-jogadores de basquete do Estado do Novo México e um gerente estudantil entraram com uma ação na segunda-feira, dizendo que seus companheiros de equipe costumavam trazer armas para o vestiário, onde agrediam sexualmente os jogadores, como forma de garantir que todos no time permanecessem “humildes”.

Kyle Fite, junto com um colega e um administrador estudantil que não queria que seus nomes fossem divulgados, entraram com uma ação no tribunal distrital de Las Cruces, Novo México, contra a escola. Seu diretor esportivo, Mario Moccia; E ex-técnicos e jogadores. Todos, exceto Moccia, foram demitidos ou dispensados ​​na temporada passada. Moccia recebeu prorrogação de contrato e aumento.

A ação foi movida no mesmo dia em que a temporada 2023-24 dos Aggies começou em Kentucky.

O processo diz que Feit revelou seu nome porque seu “interesse em se manifestar e responsabilizar todos os réus supera seu desejo de proteger seus interesses de privacidade pessoal”.

Algumas das alegações – de que jogadores agrediram sexualmente companheiros de equipe depois de forçá-los a puxar as calças – foram semelhantes às feitas em um processo que a escola resolveu no início deste ano com os ex-jogadores Shaq Audino e Deuce Benjamin, junto com o pai de Benjamin. Por um valor total de US$ 8 milhões.

O novo processo alega que, além de membros da equipe terem sido agredidos da mesma forma que Benjamin e Odnywo, armas estavam regularmente presentes no vestiário, em outros lugares do campus e nas viagens da equipe. O processo descreve Feit como tendo armas apontadas para ele de dentro das janelas do carro três vezes enquanto ele caminhava pelo campus.

Armas não são permitidas no campus da New Mexico State University, nem em viagens que envolvam atividades escolares. A aplicação dessa regra pela escola ficou sob crescente escrutínio quando o ex-jogador Mike Beck atirou e matou um estudante da Universidade do Novo México enquanto o time estava em uma viagem em Albuquerque. Beck não foi acusado de nenhum crime porque o vídeo mostrava que ele agia em legítima defesa.

Depois que Beck foi baleado, o processo diz: “Armas estavam presentes [within the team] Tornou-se mais real e perigoso. [Feit] “Ele sabia que seus companheiros estavam com medo de retaliação pelo tiroteio e o clima estava muito tenso”.

O processo diz que Vitt, que já jogou no Arizona State e apareceu em alguns materiais promocionais do início da temporada do New Mexico State em 2022, estava prestes a deixar o time antes que as autoridades cancelassem abruptamente a temporada em fevereiro.

O processo diz que Feit foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático enquanto estava no Novo México. Ele saiu do campus e assinou no início deste ano com uma equipe profissional em Israel. Desde então, ele voltou para sua casa devido à guerra em curso na região.

“O TEPT que ele sofria foi causado pela guerra em Israel, o que o levou a viver em constante medo e a piorar sua condição”, diz o processo.

Justin Bannister, porta-voz do Estado do Novo México, disse que a escola não comenta litígios pendentes.

A ação foi movida menos de uma semana depois de ter sido revelado que os mesmos três jogadores citados na ação eram responsáveis ​​​​por má conduta sexual, de acordo com uma investigação do Título IX liderada pela escola.

A investigação determinou que os jogadores, como forma de garantir que seus companheiros permanecessem “modestos”, exigiriam que outros jogadores abaixassem as calças e expõem seus órgãos genitais, ao mesmo tempo que às vezes agarravam os órgãos genitais desses jogadores, informou o Las Cruces Sun-News.

Os três demandantes no processo alegam que os jogadores fizeram coisas semelhantes a eles.

“Tornou-se difícil para Kyle Feit se concentrar no basquete e ele sentiu como se estivesse perdendo o amor pelo esporte”, afirma o processo. “Ir à academia sempre foi um lugar seguro e positivo, e não é mais assim. Seu estilo de jogo foi prejudicado, assim como sua saúde”.