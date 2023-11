Jalen Hurts, dos Eagles, teve um desempenho corajoso na vitória sobre os Cowboys – NBC Sports Philadelphia

Por mais que Jalen Hurts odeie falar sobre sua lesão no joelho esquerdo, ele até admitiu isso no domingo à noite.

“Egoisticamente, não acho que a semana de despedida poderia ter chegado em melhor hora”, disse Hurts.

Sem brincadeiras.

Depois de ver o joelho de Hurts ser perfurado pelo capacete de DeMarcus Lawrence no final do segundo quarto, surgiram algumas dúvidas sérias sobre se ele conseguiria ou não terminar o jogo de domingo contra os Cowboys.

Agora você provavelmente já sabe: ele fez isso e os Eagles venceram um jogo selvagem por 28-23.

Embora Hurts não tenha saído de campo depois de dar aquele chute no joelho, a jogada seguinte foi um passe de mão e Hurts tropeçou até o banco e então entrou no vestiário enquanto ainda faltavam 4 segundos para o fim do primeiro tempo. .

Os companheiros de Hurts já o tinham visto jogar com dores antes, mas estavam se perguntando se o capitão conseguiria ou não terminar o jogo.

“Eu não tinha ideia do que ele estava sentindo”, disse o lateral esquerdo Jordan Mailata. “E eu apareci no intervalo e o cara estava andando perfeitamente com uma bolsa intravenosa, dizendo: ‘Vamos’.

Hurts foi o último jogador a sair do túnel no segundo tempo, mas rapidamente levou os Eagles a uma corrida de 60 jardas para ganhar uma vantagem que eles nunca perderam. Embora o ataque dos Eagles certamente tenha fracassado na reta final, Hurts foi o catalisador no terceiro quarto, enquanto os Eagles construíam a vantagem.

Seus companheiros de equipe já falaram sobre o impulso moral que lhes dá ver seu capitão jogando enquanto sofre uma lesão. Este reforço voltou a estar presente no domingo.

“Não gosto que seja assim”, disse Hurts. “Gostaria de ser bom, mas como disse, farei qualquer coisa por esta cidade e pelos meus companheiros. É preciso o que for preciso e é simples assim. Custe o que custar, estou feliz por termos conseguido para conseguir esta vitória e mostrou muita resiliência.”

À tarde, Hurts acabou completando 17 dos 23 passes para 207 jardas e dois touchdowns. Mesmo com a lesão, ele também correu 10 vezes para 36 jardas e conseguiu um touchdown em uma jogada de QB no segundo quarto.

Os Eagles têm mantido silêncio sobre a lesão de Hurts, mas isso não pode ser escondido. Todos nós o vimos mancando em alguns momentos dos jogos nas últimas semanas.

“Sim, novamente, ele é muito forte”, disse o técnico Nick Sirianni. “Ele nunca foi listado no relatório de lesões porque seu status de jogador nunca esteve em dúvida. Grande líder, grande jogador, está à altura da ocasião em grandes momentos.

“Ele é assim. E então, quer seu corpo pareça 100 por cento, quer seu corpo não sinta 100 por cento, o que ninguém sente neste momento específico, ele é um guerreiro. Ele vai brincar com os solavancos e hematomas e em um nível alto porque é um jogador de topo.”

Em nove jogos, Hurts jogou todos os snaps ofensivos pelos Eagles e está entre os favoritos para ganhar o prêmio de Jogador Mais Valioso da liga.

À medida que os Eagles entram em sua semana de folga, eles estão com 8-1 com o melhor recorde da NFL. Eles não retornarão à ação até o Monday Night Football em Kansas City, em 20 de novembro.

São algumas semanas sólidas para o Hurts permitir que o joelho cicatrize. Quando questionado sobre seu plano de recuperação, Hurts disse que não tinha certeza.

No mínimo, não faria mal nenhum descansar um pouco.

“Eu realmente não sei o que dizer. Foi uma vitória corajosa, foi uma vitória corajosa”, disse Hurts. Todo respeito a esta equipe. Sempre muito competitivo e com grandes jogadores. Mas não acho que a semana de despedida poderia ter chegado em melhor hora.

