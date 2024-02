O principal assistente de Jeff Stotland, Roy Istvan, troca os Eagles pelos Browns – NBC Sports Philadelphia

Em uma mudança um tanto surpreendente, Roy Istvan, principal assistente de longa data de Jeff Stoutland, deixou os Eagles para ocupar o mesmo cargo na equipe de Kevin Stefanski-Brown.

Istvan – técnico assistente de linha ofensiva dos Eagles desde 2019 – foi contratado como técnico assistente de linha ofensiva sob o comando do novo técnico de linha ofensiva dos Browns, Andy Dickerson, anunciaram os Browns em seu site na manhã de quinta-feira. Dickerson substituiu Bill Callahan – o técnico da linha ofensiva dos Eagles sob o comando de Ray Rhodes – e agora é o técnico da linha de seu filho Brian, o novo técnico dos Titans.

O relacionamento de Istvan com Stoutland remonta a mais de 30 anos. Istvan jogou pelo Stoutland e depois treinou com Stout no Southern Connecticut State no final dos anos 1980. Ele ingressou nos Eagles em 2019, após quase três décadas como treinador universitário.

Stoutland postou um vídeo nas redes sociais na semana passada que fazia referência indireta ao seu retorno à equipe de Nick Sirianni, que até agora é o único assistente técnico dos Eagles de 2023 que sabemos que retornou sob os novos coordenadores Kellen Moore e Vic Fangio.

Istvan verá muitos rostos familiares em Cleveland.

Stefanski contratou Dos Staley como treinador de running backs no início deste mês, e Stefanski e Staley estiveram com os Eagles em 2019 e 2020 sob o comando de Doug Pederson. O coordenador defensivo dos Browns, Jim Schwartz, também esteve aqui com Istvan. O gerente geral do Browns, Andrew Berry, também foi vice-presidente de operações de futebol dos Eagles em 2019.

Istvan é o sétimo assistente técnico da equipe de Nick Sirianni em 2023, que não está mais na equipe.

O coordenador ofensivo Brian Johnson é agora o coordenador de jogos de passes dos Commanders, os coordenadores defensivos Sean Desai e Matt Patricia partiram, mas não foram contratados em outro lugar, o técnico dos quarterbacks Alex Tanney é o coordenador de jogos de passes dos Colts sob o comando de Shane Steichen e o assistente ofensivo sênior Marcus Brady é o jogo de passes dos Chargers. A coordenadora Tracy Rucker é a técnica da linha defensiva sob o comando do coordenador defensivo dos Titans, Denard Wilson, o ex-técnico secundário dos Eagles, e o técnico secundário DK McDonald é o co-coordenador defensivo do Kansas.

Os assistentes cujo destino ainda não sabemos são o técnico de running backs Jamil Singleton, o técnico de receivers Aaron Moorhead, o técnico de tight ends Jason Michael, o técnico de running backs DJ Elliott e o técnico de edge Jeremiah Washburn, bem como vários assistentes técnicos e controle de qualidade treinadores. .

Nos cinco anos de Istvan com Stoutland, os Eagles tiveram quatro atacantes fazendo um total de 11 Pro Bowls – Jason Kelce cinco, Lane Johnson três, Landon Dickerson dois e Brandon Brooks um.

