O comissário da MLB, Rob Manfred, confirma que este mandato será o último – e parece sinalizar que os fãs de A estão começando a torcer pelos Giants

TAMPA, Flórida – Rob Manfred já se divertiu bastante, ou pelo menos é o que ele diz.

Na quinta-feira, no complexo de treinamento de primavera do New York Yankees em Tampa, o comissário da Liga Principal de Beisebol fez sua declaração mais sincera sobre o fim de seu mandato. Em resposta a uma pergunta sobre o seu futuro, Manfred (65 anos) indicou que o seu próximo mandato como comissário será o último. Após a temporada de 2028, haverá um novo grande homem no beisebol.

“Acabei de começar um mandato de cinco anos. Isso é matemática, certo? Isso me dá 70 anos. “Você só pode se divertir em uma vida”, ele brincou para uma sala de mídia. “Fui aberto com [the 30 MLB franchise owners] Sobre o fato de que este será meu último mandato.

Ficou claro, dada a natureza dos seus comentários, que Manfred não pretendia que esta revelação se tornasse uma notícia importante. Após a coletiva de imprensa, ele pareceu surpreso com a atenção que acabara de gerar. Isso estava longe de ser um anúncio planejado anteriormente. No entanto, a admissão de Manfred na quinta-feira foi o cronograma mais específico que o comissário apresentou publicamente.

Em julho passado, os 30 proprietários de clubes da MLB votaram pela extensão do contrato de Manfred até a temporada de 2028. Na época, ele disse aos repórteres: Incluindo o atleta Ivan Drilicque ele tinha “o que considero o melhor emprego do mundo. Meu pensamento atual é que gostaria de continuar fazendo isso”.

Ainda não se sabe se algo mudou a opinião de Manfred nos últimos sete meses ou se esse sempre foi o plano ou se ele está usando a falta de interesse público como alavanca potencial junto aos donos da equipe. Muita coisa pode mudar entre agora e 2028, mas é importante notar que Manfred ganha cerca de US$ 25 milhões por ano em sua posição – o que não é um saco de dinheiro fácil de deixar para trás.

Sobre a possibilidade de fixação de prazo para free agency

Embora seu comentário sobre a eventual saída tenha chegado às manchetes, essa não foi a única parte notável do discurso anual de treinamento de primavera de Manfred. Questionado sobre o ritmo glacial do mercado de agente livre neste inverno – o vencedor do prêmio NL Cy Young, Blake Snell, Jordan Montgomery, Matt Chapman e Cody Bellinger ainda estão disponíveis – Manfred indicou a possibilidade de um prazo para agência gratuita.

“Preferiríamos ter um período de assinatura livre, idealmente, talvez dezembro, com um prazo que levasse as pessoas a fazerem os seus negócios”, disse ele.

A liga fez propostas semelhantes à Associação de Jogadores da MLB, propostas que “não foram recebidas calorosamente”, disse Manfred. (Não é de surpreender que o sindicato odeie qualquer tipo de prazo arbitrário que possa eliminar a alavancagem e empurrar os preços para baixo.) Embora tal prazo possa certamente tornar a agência gratuita da MLB um produto de entretenimento mais atraente, não há incentivo claro para que jogadores ou agentes o façam.

Nas novas camisas da liga

O grupo de agentes livres permanece congelado, mas o debate sobre os novos uniformes da MLB está criando muito calor. As camisas da Nike feitas por fanáticos – oficialmente chamadas de camisas Nike Vapor Premier – parecem mais baratas do que os lançamentos anteriores. Além disso, como o logotipo da MLB na parte de trás do uniforme é maior e movido alguns centímetros para baixo, as fontes da placa de identificação são muito menores, criando uma estética instável e desconexa que frustra fãs e jogadores.

Quando questionado se a liga estava ciente da reação, Manfred fez o papel de político.

“Bem, sempre prestamos atenção ao que as pessoas dizem sobre qualquer nova iniciativa. E com uma nova iniciativa, haverá algum feedback negativo.” “Acho que depois que as pessoas usarem um pouco, acho que será muito popular.”

Finalmente, os comentários de Manfred sobre a mudança iminente do Oakland A para Las Vegas certamente irão irritar algumas pessoas. Quando questionado pelo Yahoo Sports sobre como a liga planeja manter presença em Oakland depois de deixar a cidade, Manfred apontou para o outro lado da baía.

“Em primeiro lugar, temos um time da liga principal na Bay Area”, disse ele. “Não é como se não houvesse opção disponível. Obviamente, os Giants ainda estão jogando lá.

Embora Manfred também tenha apontado o envolvimento da comunidade da MLB e dos programas juvenis em East Bay como evidência do compromisso da liga com a região, sugerir que os fãs do A's deveriam simplesmente abandonar seus bonés pretos e laranja, verdes e dourados, certamente irritará Oakland. . O caminho errado.

E onde os principais jogadores jogarão entre o término do contrato de locação no Coliseu, no final de 2024, e o Dia de Abertura de 2028? O palpite de Manfred é tão bom quanto o seu. A organização já ultrapassou vários prazos para encontrar um lar temporário, e Manfred mais uma vez insistiu que os planos devem ser finalizados até este verão para que a MLB possa preparar adequadamente o calendário da próxima temporada.