Adele revela as datas de sua primeira turnê do ano 30

AdeleO mestre da revelação lenta revelou as duas primeiras datas da turnê aparentemente em apoio ao seu próximo álbum ’30’ – dois grandes filmes: Duas Noites no Hyde Park de Londres no próximo verão, um gramado extenso no meio de sua cidade natal que já recebeu shows para todos, desde Rolling Stones e Queens até Elton John e Blore.

Adele anunciou as datas, marcadas para 1º e 2 de julho de 2022, nas redes sociais na manhã de terça-feira.

Ela anunciou no início deste mês em uma longa postagem em seu Instagram Álbum há muito aguardado “30” Ele será lançado em 19 de novembro. Seu primeiro single, “Easy on Me”, foi lançado no início deste mês.

Nesse post, ela escreveu: “Definitivamente, não estava nem perto de onde gostaria quando comecei, quase 3 anos atrás. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Confio na rotina e na consistência para me sentir segura, sempre fiz. No entanto, eu estava lá de propósito – mesmo de boa vontade, me jogando em um labirinto de caos absoluto e turbulência interna! Aprendi muitos fatos sobre mim ao longo do caminho. Livrei-me de muitas camadas, mas também me envolvi em novas. Eu descobri mentalidades realmente úteis e saudáveis ​​Para conduzi-lo, e eu sinto que finalmente recuperei meus sentidos.Eu vou mais longe a ponto de dizer que nunca senti mais paz em minha vida.

O álbum mostra a cantora trabalhando novamente com Greg Kurstein – que fez uma boa parceria com ela em “25” – e Max Martin, Inflo (conhecido por seu trabalho com Salt) e o compositor e produtor sueco Ludwig Goransson, que ganhou um Oscar por seu trabalho . Recebeu a pontuação “Pantera Negra” e trabalhou em estreita colaboração com Childish Gambino. Não há convidados especiais no registro.