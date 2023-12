O primeiro-ministro japonês Kishida renuncia ao cargo de chefe de seu partido no poder em meio a um escândalo financeiro

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou quinta-feira que decidiu renunciar ao cargo de líder do seu partido no Partido Liberal Democrata, no poder, à luz do escândalo político monetário que afetou ainda mais o seu já vacilante governo.

O LDP enfrentou recentemente críticas em meio a alegações de que cinco facções, incluindo o partido de Kishida, subnotificaram as receitas de angariação de fundos dos partidos políticos, das quais receitas adicionais podem ter sido repassadas a alguns legisladores como subornos.

Embora os antecessores de Kishida normalmente renunciassem aos líderes das suas facções durante o seu mandato como primeiro-ministro para evitar a aparência de uma política orientada para o clientelismo, ele manteve o cargo desde que assumiu o cargo em outubro de 2021.

“Vou liderar as responsabilidades políticas e os esforços do partido para restaurar a confiança do público”, disse Kishida, que lidera a quarta maior facção dentro do LDP, aos jornalistas.

Acrescentou que deixaria a sua facção enquanto assumisse o cargo de primeiro-ministro, pois fontes próximas a ele afirmaram que o cargo de liderança do grupo estaria vago neste momento.

As facções do PLD geralmente fornecem aos seus membros financiamento eleitoral e recomendam-nos para cargos ministeriais. Cerca de 80% dos mais de 370 legisladores do LDP pertencem a um dos grupos dentro do partido.

Mas os críticos há muito salientam que tais missões faccionais proporcionaram a muitos legisladores do PLD oportunidades de gerar fundos secretos, uma vez que é difícil rastrear quanto dinheiro recebem dos seus grupos e como é utilizado.

Após as últimas alegações, que estão sendo investigadas pela Equipe Especial de Investigação do Gabinete do Procurador do Distrito de Tóquio, Kishida instruiu os executivos do LDP na quarta-feira a se absterem de organizar eventos de arrecadação de fundos.

Mas tem havido apelos crescentes para que ele deixe o seu partido para restaurar a confiança do público no partido no poder.

Com os índices de aprovação do Gabinete nos níveis mais baixos desde que Kishida se tornou primeiro-ministro, ele também foi forçado esta semana a negar as suas ligações à controversa Igreja da Unificação depois de um jornal diário japonês ter relatado que ele conheceu figuras importantes da organização em 2019.

O jornal Asahi Shimbun informou na quinta-feira que o ex-presidente da Câmara dos EUA, Newt Gingrich, reconheceu a presença de indivíduos associados à Igreja da Unificação em sua reunião com Kishida.

Mais tarde naquele dia, Kishida negou novamente as especulações sobre os seus laços com o grupo religioso, que tem enfrentado questões sobre os seus métodos agressivos de angariação de fundos e laços estreitos com legisladores do partido no poder.

Ele disse que mesmo que estas pessoas tivessem participado na manifestação, o seu ponto de vista permanecia o mesmo, ou seja, que ele não sabia quem eram os associados de Gingrich. Kishida acrescentou que estava tentando entrar em contato com Gingrich para confirmar os detalhes.

Em relação ao escândalo do dinheiro político, fontes investigativas disseram que as facções do LDP tradicionalmente estabelecem as suas próprias quotas legislativas para bilhetes partidários, que normalmente custam 20.000 ienes (136 dólares), acrescentando que se excederem as suas metas, a renda adicional será devolvida como propinas em Alguns grupos dentro do partido.

A facção maior, outrora liderada pelo primeiro-ministro assassinado, Shinzo Abe, e agora liderada pelo membro da Câmara dos Representantes, Ryo Shionoya, é suspeita de acumular fundos secretos no valor de mais de 100 milhões de ienes.

Os promotores estão considerando questionar legisladores da facção chamada Sewakin, ou Sewa Policy Study Group, que supostamente aceitou grandes quantias em subornos, assim que a atual sessão parlamentar terminar na próxima quarta-feira, segundo fontes.

