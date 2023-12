A Arábia Saudita insta os Estados Unidos a exercerem contenção enquanto os Houthis atacam navios no Mar Vermelho

Os Houthis no Iêmen atacaram navios de carga e abriram fogo contra Israel

Devido à sua preocupação com a escalada, Riade expressou a sua satisfação com a resposta americana até agora

Os Houthis discutiram o seu papel na reunião de Teerã – Al-Masdar

RIAD/DUBAI (Reuters) – A Arábia Saudita pediu moderação aos Estados Unidos na resposta aos ataques iemenitas houthis a navios no Mar Vermelho, enquanto Riad busca conter as repercussões da crise, disseram duas fontes familiarizadas com o pensamento saudita. Guerra do Hamas e de Israel.

Os Houthis alinhados com o Irão entraram no conflito que se espalhou por todo o Médio Oriente desde o início da guerra em 7 de Outubro, atacando navios em rotas marítimas vitais e lançando drones e mísseis contra o próprio Israel.

O grupo, que governa grande parte do Iémen, diz que os seus ataques são uma demonstração de apoio aos palestinianos e prometeu continuar até que Israel pare o seu ataque à Faixa de Gaza, a mais de 1.600 quilómetros de distância da sua sede de poder em Sanaa.

Os Houthis são um dos vários grupos do “eixo de resistência” alinhado com o Irão que têm atacado alvos israelitas e americanos desde o início do conflito, em 7 de Outubro, quando o seu aliado palestiniano, o Hamas, desencadeou a guerra ao atacar Israel.

O seu papel aumentou os riscos regionais do conflito, uma vez que ameaça as rotas marítimas através das quais passa grande parte do petróleo mundial, e levanta as preocupações dos países que fazem fronteira com o Mar Vermelho com mísseis Houthi e drones voando em direção a Israel.

Riade, o maior exportador de petróleo do mundo, observa com preocupação o lançamento de mísseis Houthi sobre o seu território.

Com os Houthis a escalar os seus ataques a navios nas últimas semanas, duas fontes familiarizadas com o pensamento saudita disseram que a mensagem de moderação que Riade enviou a Washington visa evitar uma nova escalada. As fontes acrescentaram que Riad está feliz até agora com a forma como os Estados Unidos estão lidando com a situação.

“Eles pressionaram os americanos sobre isso e por que o conflito em Gaza deveria parar”, disse uma fonte.

A Casa Branca não quis comentar.

O governo saudita não respondeu a um pedido por e-mail para comentar as discussões.

Enquanto a Arábia Saudita pressiona por um cessar-fogo para pôr fim ao que chama de “guerra brutal” em Gaza, a sua diplomacia reflecte uma política mais ampla que visa promover a estabilidade regional após anos de confronto com o Irão e os seus aliados.

Com o seu foco na expansão e diversificação da economia saudita, Riade normalizou este ano as relações com Teerão e procura sair da guerra que tem travado com os Houthis no Iémen há quase nove anos.

As fontes disseram que a Arábia Saudita está a tentar fazer avançar o processo de paz no Iémen, mesmo quando a guerra continua em Gaza, por medo de que seja descarrilada. O Iémen desfrutou de mais de um ano de relativa calma em meio a negociações de paz diretas entre autoridades sauditas e Houthi.

Os ataques Houthi durante a guerra entre o Hamas e Israel reforçaram a sua posição no campo aliado do Irão, que também inclui o Hamas, o Hezbollah libanês e as milícias apoiadas pelo Irão no Iraque.

Os Houthis emergiram como uma importante força militar na Península Arábica, com dezenas de milhares de combatentes e um enorme arsenal de mísseis balísticos e drones armados.

Fontes proeminentes no campo alinhado ao Irão disseram à Reuters que os ataques Houthi foram parte de um esforço para pressionar Washington a fazer com que Israel pare o ataque a Gaza, um objectivo que o Irão partilha com a Arábia Saudita e outros países da região.

Uma das fontes, baseada em Teerão, disse que os representantes Houthi discutiram os seus ataques com autoridades iranianas durante uma reunião em Teerão, em Novembro, e concordaram em realizar acções de uma forma “disciplinada” que ajudaria a acabar com a guerra em Gaza. . A fonte foi informada do assunto.

Outra fonte disse que Teerã não está buscando “uma guerra total na região” que correria o risco de ser arrastado diretamente para ela.

Um porta-voz Houthi não respondeu a um pedido de comentário. O Irã negou envolvimento nos ataques. As autoridades iranianas não responderam a um pedido de comentários sobre os ataques Houthi.

O destruidor abate os drones

Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha condenaram os ataques aos navios e culparam o Irão pelo seu papel no apoio aos Houthis. Teerão diz que os seus aliados tomam as suas decisões de forma independente.

Num dos últimos incidentes, três navios comerciais foram atacados em águas internacionais no domingo. Os Houthis disseram que abriram fogo contra o que disseram ser dois navios israelenses. Israel negou qualquer conexão com os navios.

O destróier Carney da Marinha dos EUA abateu três drones enquanto respondia a pedidos de socorro de navios que os militares dos EUA disseram estar ligados a 14 países diferentes.

O Pentágono disse na segunda-feira que Carney agiu quando um drone se dirigia a ele, mas não foi capaz de avaliar se o navio de guerra era o alvo pretendido.

A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, não chegou a usar uma linguagem que pudesse indicar qualquer retaliação iminente dos EUA contra os Houthis. Questionado sobre se os Estados Unidos poderiam responder, Singh disse: “Se decidirmos agir contra os Houthis, será claro que será num momento e local à nossa escolha”.

Um diplomata iraniano disse que Teerã e Washington trocaram mensagens através de intermediários sobre os ataques Houthi desde o início da guerra entre o Hamas e Israel. O diplomata que participou na troca de mensagens disse que ambos apelaram à contenção.

O Irã negou na terça-feira qualquer papel em ataques ou ações contra as forças dos EUA.

Reportagem adicional de Steve Holland em Washington. Escrita por Tom Perry. Editado por Alison Williams

