Os “pontos de inflexão” climáticos também podem ser positivos – e o nosso relatório descreve como criar um efeito dominó de mudanças rápidas

Um menino é forçado a sentar-se à mesa de jantar com adultos que falam sem parar sobre coisas adultas. Ele está entediado. A princípio, ele acha difícil empurrar os pés para cima da moldura da mesa, inclinar a cadeira para trás sobre as pernas e esticar as pernas. Mas em direção ao ponto de articulação, torna-se uma experiência de flutuação quase sem esforço, exigindo apenas um leve toque do dedo do pé, de vez em quando.

E então… desastre. Basta uma tocada no dedão do pé para fazê-lo passar do ponto sem volta e o menino cair de costas.

O menino ultrapassou o “ponto crítico” além do qual a mudança se torna inevitável. Em uma escala muito maior, esse mesmo processo poderia levar ao desaparecimento repentino das geleiras ou à secagem das florestas tropicais.

Fazemos parte de uma equipe internacional de mais de 200 autores que contribuíram para o novo Relatório de pontos de viragem globais Foi lançado nas negociações sobre mudanças climáticas da COP28 em Dubai.

Pelo menos cinco pontos de viragem no sistema terrestre requerem apenas um pequeno tropeço na ponta do pé, incluindo o colapso de grandes mantos de gelo, recifes de coral e uma mudança repentina na circulação no Atlântico Norte. Estes pontos de viragem “negativos” estão agora muito próximos, necessitando de medidas urgentes para os evitar.

Felizmente, pontos de viragem com bons resultados – pontos de viragem “positivos” – também são possíveis na tecnologia humana, na economia, na política e no comportamento social. Na verdade, já estão a acontecer, em áreas que vão desde energias renováveis ​​e veículos eléctricos, até movimentos sociais e dietas à base de vegetais. O nosso relatório identifica formas de intervir nestes sistemas para permitir o desencadeamento de pontos de viragem positivos – por exemplo, tornando a mudança desejada a opção mais barata, mais conveniente ou moralmente aceitável.

Vários sistemas podem levar a um efeito dominó de mudanças benéficas em cascata. Por exemplo, à medida que ultrapassamos o ponto de viragem em que os veículos eléctricos se tornam a forma dominante de transporte rodoviário, a tecnologia das baterias continuará a melhorar e a ser mais barata.

Isto poderá levar a outro ponto de viragem positivo na utilização de baterias para armazenar energia renovável, promover outro ponto de viragem positivo na utilização de bombas de calor nas nossas casas, e assim por diante. Existem aquilo a que chamamos “pontos de superalavancagem” – locais onde podemos intervir intencionalmente através de campanhas, mandatos e incentivos nos meios de comunicação social para criar mudanças em grande escala em todos os sectores.

Estas ações podem parecer bastante fáceis, um pequeno golpe final no dedo do pé que empurra o sistema para além do ponto sem retorno e o acelera em direção a um novo estado (neste caso, desejável). “apenas” tornar a tecnologia desejada uma opção mais barata; Estabelecer um novo regulamento ou mandato; investir em novas infraestruturas; Criação de novas instituições; Mudança de costumes ou normas sociais; E espere que o regime mude.

Mas voltando à imagem do nosso menino, isto ignora todo o trabalho árduo, especialmente no início, que é necessário para atingir esse limiar final e fundamental. Qualquer exemplo paradigmático de mudança transformadora que se queira apontar – seja a mudança da Dinamarca para a energia eólica, a assinatura pela Colômbia do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis ou a votação do Equador para proibir a exploração de petróleo na Amazónia – tem uma história de fundo muito mais longa do que transformações. . luta.

Curiosamente, no caso da mudança pioneira da Noruega para veículos eléctricos (VE) – mais de 80% das vendas de automóveis novos na Noruega são agora totalmente eléctricos – também inclui o grupo pop a-ha, mundialmente famoso pelo seu hit de 1985, Take Sobre mim, chega do que se seguiu.

Ah, momento

No final da década de 1980, o vocalista do Aha, Morten Harket, e o tecladista “Mags” Fürholmen se uniram ao professor de arquitetura Harald Rostvik e ao ambientalista Frederik Høge, e juntos começaram Plantando as sementes da revolução norueguesa nos transportes. Começando com uma campanha para conseguir o apoio do público, o grupo viajou até à Suíça para participar na corrida de carros eléctricos solares, o Tour de Sol, acompanhado pela imprensa norueguesa. Eles também testaram um Fiat Panda elétrico convertido: uma autonomia de 46 quilômetros.



Agência de Notícias Alemã/Alamy



Devidamente impressionados, eles começaram a importar um espécime semelhante para a Noruega. Eles aproveitaram todas as oportunidades fotográficas e fizeram campanha para tornar os veículos eléctricos a opção mais barata e mais conveniente, eliminando os impostos de importação, registo e impostos sobre as sociedades sobre veículos eléctricos, isentando os veículos eléctricos de IVA e taxas rodoviárias, e dando-lhes acesso gratuito a autocarros e ferry. pistas.

Durante muitos anos, o governo norueguês permaneceu indiferente às exigências de Aha. Em resposta, o A-ha recusou-se a pagar pedágios e multas de estacionamento. Eventualmente, o carro foi apreendido e leiloado, para alegria da imprensa nacional, que tinha assentos na primeira fila. Alguém simpatizante da causa fez o lance vencedor e prontamente devolveu o carro à coleção pop.

Este ciclo repetiu-se continuamente, até que em 1997 os veículos eléctricos foram isentos de portagens rodoviárias na Noruega. Em 2009, todas as exigências dos activistas foram satisfeitas e o governo começou a investir fortemente em infra-estruturas públicas de carregamento de veículos eléctricos. Todas as condições favoráveis ​​foram reunidas para um ponto de viragem positivo e, desde 2011, o mercado de veículos eléctricos na Noruega começou a crescer muito rapidamente.

Para limitar o aquecimento global a um valor tão próximo quanto possível de +1,5°C, precisamos de uma mudança rápida e exponencial. O mundo inteiro precisa de replicar a rápida transformação da Noruega no mercado de veículos eléctricos em todos os sectores e áreas da sociedade. O relatório Global Turning Points fornece um modelo de como alcançar um futuro mais sustentável.

