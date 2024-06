O vocalista dos Eagles, Don Henley, está processando para obter de volta a letra manuscrita da música “Hotel California”

NOVA YORK (AP) – O vocalista dos Eagles, Don Henley, entrou com uma ação judicial em Nova York na sexta-feira para ter seu pai de volta Notas e letras manuscritas Do álbum de sucesso da banda “Hotel California”.

A queixa civil apresentada no tribunal federal de Manhattan surge depois de, em Março, os procuradores terem subitamente retirado as acusações criminais a meio do julgamento contra três especialistas em cobrança acusados ​​de conspirar para vender os documentos.

O cofundador dos Eagles confirmou que as páginas foram roubadas e prometeu abrir um processo quando o processo criminal contra o negociante de livros raros Glenn Horowitz, o ex-curador do Rock and Roll Hall of Fame Craig Inciardi e o vendedor de recordações de rock Edward Kosinski foi arquivado.

“Hotel California”, lançado pelos Eagles em 1977, é o filme mais popular O terceiro álbum mais vendido De todos os tempos nos Estados Unidos

“Essas 100 páginas de canções pessoais pertencem ao Sr. Henley e sua família, e ele nunca permitiu que os réus ou qualquer outra pessoa as vendessem com fins lucrativos”, disse o advogado de Henley, Daniel Petrucelli, em comunicado enviado por e-mail na sexta-feira.

De acordo com o processo, as páginas manuscritas permanecem sob custódia do gabinete do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, que se recusou a comentar o processo na sexta-feira.

Os advogados de Kosinski e Inciardi consideraram a ação legal infundada, observando que o processo criminal foi arquivado depois que se descobriu que Henley havia enganado os promotores ao reter informações críticas.

“Don Henley está desesperado para reescrever a história. Estamos ansiosos para abrir um processo contra Henley para responsabilizá-lo por suas repetidas mentiras e abusos do sistema judiciário”, disse o advogado de Kosinski, Sean Crowley, em um comunicado enviado por e-mail.

A advogada de Inciarte, Stacy Richman, disse em comunicado separado que o processo tenta “intimidar” e “perpetuar uma narrativa falsa”.

Um advogado de Horowitz, que não foi citado como réu porque não reivindica a propriedade dos materiais, não respondeu a um e-mail solicitando comentários.

Durante o julgamento, os advogados dos homens alegaram que Henley deu as páginas das letras décadas antes a um escritor em quem ele havia trabalhado. A autobiografia de Ensour nunca foi publicada Horowitz então vendeu as páginas manuscritas, que por sua vez vendeu a Inchardi e Kosinski, que começaram a oferecer algumas das páginas para leilão em 2012.

O processo criminal foi abruptamente arquivado depois que os promotores concordaram que os advogados de defesa foram essencialmente surpreendidos por 6.000 páginas de comunicações envolvendo Henley, seus advogados e associados.

Os promotores e a defesa disseram que receberam os materiais somente depois que Henley e seus advogados tomaram uma decisão de última hora de renunciar ao privilégio advogado-cliente para proteger as discussões jurídicas.

O juiz Curtis Farber, que presidiu o julgamento que começou sem júri no final de fevereiro, disse que as testemunhas e os seus advogados usaram o privilégio advogado-cliente “para obscurecer e ocultar informações que acreditavam serem prejudiciais” e que os procuradores “pareciam ter sido manipulados. ”

A correspondente da Associated Press, Jennifer Peltz, em Nova York, contribuiu para este relatório.

Siga Philippe Marcelo em Twitter.com/philmarcelo.