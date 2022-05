A TAP Air Portugal, a transportadora de bandeira estatal, foi forçada a reembolsar centenas de passageiros depois que milhares de voos foram cancelados devido à epidemia do Governo-19 e à falta de pessoal.

Os passageiros afetados por tais desenvolvimentos relataram dificuldades em entrar em contato com a companhia aérea para obter o reembolso de seus voos cancelados, enquanto a companhia aérea relatou dificuldades em obter um reembolso. SchengenVisaInfo.com Relatórios.

Como muitos clientes da TAP têm vindo a reportar, esperam há meses pelo reembolso total mesmo depois de tentarem contactar as companhias aéreas através de telefonemas, e-mails e outros meios. Alguns foram informados de que recuperariam todo o dinheiro do avião perdido dentro de um a três meses, mas o financiamento ainda não havia chegado.

Essa situação é comum entre todas as transportadoras internacionais, pois a epidemia do Govt-19 afetou significativamente o setor de aviação. No entanto, para o Departamento de Transportes dos EUA, a transportadora de bandeira portuguesa recebeu o maior número de reclamações dos consumidores a este respeito.

Além disso, de acordo com as regras atuais da UE, uma companhia aérea deve fornecer um empréstimo para um voo cancelado ou retirar o valor total, independentemente do motivo do cancelamento. No entanto, apesar da TAP Air Portugal não pagar atempadamente os seus clientes, a transportadora de bandeira portuguesa continua a ser considerada a companhia aérea mais segura da Europa e a quinta companhia aérea mais segura do mundo.

A TAP Air Portugal registou uma perda total de 1,6 mil milhões de euros durante a epidemia de COVID-19, o que prevê uma forte procura de viajantes dos Estados Unidos neste verão.

Tem sete aeroportos em Portugal, dez aeroportos na América do Norte, 12 aeroportos na América Central e do Sul, 20 aeroportos em África e Médio Oriente e 44 aeroportos na Europa.

A transportadora de bandeira, que é controlada em 72,5 por cento pelo governo português, está sob um plano de resgate de 3, 3,2 bilhões de euros aprovado por Bruxelas que foi forçado a reduzir seu tamanho naval, cortar mais de 2.900 trabalhadores e reduzir salários. A empresa transportou 5,83 milhões de passageiros no ano passado, um aumento de 25% em relação a 2020, mas apenas 34% em níveis pré-epidêmicos, quando nenhuma restrição foi imposta até agora.

No entanto, Durante a epidemia, autoridades portuguesas multaram centenas de passageiros Por não fornecer os documentos necessários.

Mais de 3.200 passageiros foram multados entre 1 de dezembro e 6 de fevereiro por não entregarem um teste COVID-19 negativo, de acordo com um relatório anterior da Administração do Interior portuguesa.