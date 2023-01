O presidente do Fed, Waller, apoia uma alta de juros de um quarto de ponto na próxima reunião

Christopher Waller, indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para governador do Federal Reserve, durante uma audiência de confirmação para o Comitê Bancário do Senado em Washington, D.C., na quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020.

O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, disse na sexta-feira que é a favor de um aumento de um quarto de ponto percentual nas taxas de juros na próxima reunião, enquanto espera por mais evidências de que a inflação está indo na direção certa.

ter certeza previsão de mercadoO funcionário do banco central disse durante um evento do Conselho de Relações Exteriores em Nova York que o Fed poderia reduzir seus aumentos de juros.

Mas também disse que não era hora de declarar vitória sobre a inflação, comparando a política monetária a um avião que subiu mais rápido e agora está pronto para uma descida gradual.

“Em linha com essa lógica e com base nos dados disponíveis no momento, parece haver um pouco de turbulência pela frente, então atualmente sou a favor de um aumento de 25 pontos base na próxima reunião do FOMC no final deste mês”, disse Waller. disse em comentários preparados. “Além disso, ainda temos um longo caminho a percorrer em direção à nossa meta de inflação de 2% e espero apoiar o aperto contínuo da política monetária.”

Ele não especificou até que ponto viu os preços subindo e estava programado para participar de uma sessão de perguntas e respostas após o discurso das 13h00.

Outras autoridades, como o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, apontaram um aumento de 0,25 ponto percentual de 31 de janeiro a 31 de fevereiro. Primeira reunião do FOMC, mas Waller é claramente o membro de mais alto escalão.

Embora o mercado e o Federal Reserve pareçam estar na mesma página sobre a direção dos preços no curto prazo, há mais diferenças.

Os banqueiros centrais disseram em grande parte que veem as taxas de juros estáveis ​​em um nível alto até o final do ano, enquanto os mercados veem um pico no verão e depois caem logo depois.

A diferença, disse Waller, tem a ver em grande parte com as percepções de onde a inflação irá.

“O mercado tem uma visão muito otimista de que a inflação vai desaparecer. Haverá inflação pura”, disse Steve Leisman, da CNBC, durante uma sessão de perguntas e respostas após o discurso. “Temos uma visão diferente. A inflação não vai simplesmente desaparecer milagrosamente. Será mais lento e mais difícil derrubar a inflação, então temos que manter as taxas mais altas por mais tempo e não começar a baixar as taxas até o final do ano.”

Waller estava otimista em relação à economia, observando que a atividade desacelerou em algumas áreas-chave, como manufatura, crescimento salarial e gastos do consumidor. Ele destacou que o objetivo do Fed não é “parar a atividade econômica”, mas sim reequilibrá-la para que a inflação comece a cair.

Nos últimos meses, medidas de inflação como o Índice de Preços ao Consumidor e o índice de preços do PCE preferido do Fed caíram de seus picos no verão passado. Mas ele observou que enquanto o núcleo do IPC caiu 0,1%, o índice excluindo alimentos e energia ainda subiu 0,3% “e ainda muito próximo de onde estava há um ano”.

“Então, embora você possa pegar um mês ou três meses de dados e pintar um quadro otimista, eu alertaria contra isso”, disse ele. “Quanto mais curta a tendência, maior o grão de sal ao engolir uma história sobre o futuro.”

Mas Waller disse que ainda vê um possível “pouso suave” para a economia, um cenário que veria “progresso na inflação sem prejudicar seriamente o mercado de trabalho”.

“Até agora conseguimos fazer isso e estou otimista de que esse progresso pode continuar”, disse ele.