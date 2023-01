As vendas de residências nos Estados Unidos caíram para o menor nível em 12 anos; Um vislumbre de esperança aparece

Vendas de casas usadas caíram 1,5% em dezembro

As vendas caíram 17,8% em 2022, a maior queda anual desde 2008

O preço médio das casas aumentou 2,3% em relação ao ano passado

WASHINGTON (Reuters) – As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram para uma mínima de 12 anos em dezembro, mas a queda nas taxas de hipotecas alimentou um otimismo cauteloso de que o mercado imobiliário pode estar perto de encontrar um piso.

O relatório da Associação Nacional de Corretores de Imóveis na sexta-feira também mostrou que o preço médio das casas estava subindo no ritmo mais lento desde o início da pandemia do COVID-19, já que os vendedores em algumas partes do país recorreram a descontos.

O ciclo de aumento de juros mais rápido do Fed desde a década de 1980 levou o setor imobiliário à recessão.

“As vendas de imóveis existentes estão um pouco atrasadas”, disse Conrad D. Quadros, principal consultor econômico da Brean Capital em Nova York. “Um declínio nas taxas de hipoteca pode ajudar a apoiar a atividade imobiliária nos próximos meses.”

As vendas de casas usadas, que são calculadas no fechamento do contrato, caíram 1,5% para uma taxa anual dessazonalizada de 4,02 milhões de unidades no mês passado, o nível mais baixo desde novembro de 2010. Foi a 11ª queda mensal consecutiva nas vendas, o período mais longo do Assim desde 1999.

As vendas caíram no Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Eles não mudaram no Ocidente. Economistas consultados pela Reuters esperavam que as vendas de casas caíssem para uma média de 3,96 milhões de unidades. Os dados de dezembro provavelmente refletem contratos assinados há cerca de dois meses.

As revendas de residências, que respondem por grande parte das vendas de residências nos Estados Unidos, caíram 34,0% ano a ano em dezembro. Caiu 17,8% para 5,03 milhões de unidades em 2022, o menor total anual desde 2014 e o declínio anual mais acentuado desde 2008.

Uma queda contínua nas vendas, o que significa comissões de corretagem mais baixas, foi a última indicação de que o investimento residencial pode ter contraído no quarto trimestre, o sétimo declínio trimestral consecutivo.

Esta seria a mais longa seqüência desde que o colapso da bolha imobiliária levou à Grande Recessão.

Embora uma pesquisa da National Association of Home Builders esta semana tenha mostrado que a confiança entre os construtores unifamiliares melhorou em janeiro, o moral permaneceu baixo.

A construção de residências unifamiliares se recuperou em dezembro, mas as licenças de construção futura caíram mais de 2 anos e meio e, fora de uma crise pandêmica, foram as mais baixas desde fevereiro de 2016.

As ações em Wall Street estavam sendo negociadas em alta. O dólar subiu em relação a uma cesta de moedas. Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA caíram.

Taxa de juros de hipoteca

No entanto, o pior da derrocada do mercado imobiliário provavelmente é tarde demais. A taxa de hipoteca fixa de 30 anos caiu para uma média de 6,15% nesta semana, o nível mais baixo desde meados de setembro, segundo dados da agência de hipotecas Freddie Mac.

A taxa caiu de 6,33% na semana anterior e abaixo de uma média de 7,08% no início do quarto trimestre, a maior desde 2002. No entanto, ainda está bem acima da média de 3,56% no mesmo período do ano passado.

O preço médio das casas existentes aumentou 2,3% em relação ao ano anterior, para US$ 366.900 em dezembro, com o economista-chefe da NAR, Lawrence Yoon, observando que “os mercados em aproximadamente metade do país têm maior probabilidade de oferecer preços com desconto a compradores em potencial do que há um ano”.

O menor aumento nas taxas desde maio de 2020, juntamente com um declínio nas taxas de hipoteca, pode ajudar a melhorar a acessibilidade daqui para frente, embora muito dependa da oferta. Os pedidos de empréstimos imobiliários aumentaram até agora este ano, em um sinal de que há compradores ansiosos esperando nos bastidores.

Os preços das casas subiram 10,2% em 2022, impulsionados por uma aguda escassez de casas à venda. O parque habitacional total foi de 970.000 unidades no ano passado. Embora tenha sido um aumento de 880.000 unidades em 2021, a oferta foi a segunda mais baixa já registrada.

“É provável que o crescimento dos preços das casas continue a desacelerar e esperamos que fique negativo em 2023”, disse Nancy Vanden Houten, economista americana da Oxford Economics em Nova York. “A oferta limitada de casas à venda impedirá um declínio acentuado.”

Em dezembro, havia 970.000 casas antigas no mercado, uma queda de 13,4% em relação a novembro, mas um aumento de 10,2% em relação ao ano anterior. E no ritmo das vendas de dezembro, levaria 2,9 meses para esgotar o estoque existente de casas existentes, acima dos 1,7 meses do ano anterior. Isso está bem abaixo da oferta de 9,6 meses no início da recessão de 2007-2009.

Embora o estoque apertado continue a ser um obstáculo para os compradores, a falta de excesso de oferta significa que é improvável que o mercado imobiliário sofra o colapso dramático que experimentou durante a Grande Recessão.

A oferta de quatro a sete meses é vista como um equilíbrio saudável entre oferta e demanda. As propriedades normalmente permaneceram no mercado por 26 dias no mês passado, ante 24 dias em novembro.

57% das casas vendidas em dezembro estavam no mercado há menos de um mês. Os compradores de primeira viagem representaram 31% das vendas, acima dos 30% de um ano atrás. As vendas à vista representaram 28% das transações, ante 23% um ano atrás. Vendas em dificuldades, execuções hipotecárias e vendas a descoberto representaram apenas 1% das vendas em dezembro.

“Embora estabilizar a acessibilidade seja uma boa notícia para potenciais compradores de imóveis, a falta de estoque disponível ainda pode ser um empecilho para a atividade de compra de imóveis”, disse Orphe Divounguy, economista-chefe da Zillow.

