Os futuros de ações mudaram pouco depois que o Dow ficou negativo no ano

Os contratos futuros de ações pouco mudaram na sexta-feira, com os investidores tentando se agarrar ao rali de janeiro em meio a preocupações com a política monetária e lucros lentos.

E os contratos futuros atrelados ao Dow Jones Industrial Average caíram 14 pontos, ou menos de 0,1%. Os futuros de S&P 500 e Nasdaq-100 subiram 0,1% e 0,3%, respectivamente.

Nordstrom Caiu mais de 4% depois que as fracas vendas de fim de ano foram relatadas e as previsões de fim de ano foram cortadas. Netflix Ele saltou 5% depois de postar mais assinantes do que o esperado, embora seus ganhos trimestrais tenham ficado abaixo das estimativas dos analistas.

Wall Street está fora de outra sessão de baixa, com o Dow Jones e o S&P 500 registrando uma seqüência de três dias de perdas, à medida que os ganhos corporativos e os dados econômicos apontam para uma desaceleração da economia. O Dow caiu mais de 252 pontos, ou 0,76%, e agora acumula queda de 0,31% no ano. O S&P 500 caiu 0,76% e o Nasdaq Composite perdeu 0,96%, mas ambos os índices têm sido positivos no ano.

Para a semana, todos os três índices estão a caminho de fechar em baixa. O Dow Jones caiu 3,67%, a caminho de registrar sua pior semana desde setembro. O S&P 500 caiu mais de 2,5% e pode registrar seu pior desempenho semanal desde dezembro. O Nasdaq caiu mais de 2% e está a caminho de uma seqüência de vitórias de duas semanas.

“Quick Money”, disse Tim Seymour, fundador e diretor de investimentos da Seymour Asset Management, na CNBC.

Esses indicadores prospectivos incluem dados econômicos, como vendas no varejo e produção industrial. “Foi aí que o mercado começou a cair”, disse ele.

No futuro, os investidores continuarão monitorando os ganhos corporativos, já que a SLB Oilfield Services Name e a Ally Financial divulgarão um relatório na sexta-feira. Eles também ouvirão atentamente os discursos de autoridades do Fed antes da reunião do banco central de fevereiro, procurando pistas sobre o tamanho da iminência de um aumento dos juros.