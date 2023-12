O presépio ensina simplicidade e alegria, diz o Papa ao público

Na audiência geral, o Papa Francisco reflete sobre o primeiro presépio, criado por São Francisco há 800 anos na cidade italiana de Greccio.

Escrito por Christopher Wells

Na sua última audiência geral antes do Natal, o Papa Francisco voltou à imagem do presépio e, especificamente, do primeiro presépio inaugurado por São Francisco de Assis há 800 anos.

Qual foi a intenção do santo ao organizar um nascimento vivo na pequena cidade de Greccio, na Úmbria? perguntou o Papa. Explicou que São Francisco não procurava “criar uma bela obra de arte, mas antes, através do presépio, suscitar espanto diante da extrema humildade do Senhor e das dificuldades que sofreu, por amor do nosso amor, na pobre caverna de Belém.”

O Papa centrou-se na palavra “assombro”, dizendo que diante do mistério da encarnação do Verbo e do nascimento de Jesus, precisamos desta atitude religiosa de espanto.





O Papa Francisco exorta os fiéis a “irem ao presépio” neste Natal e “pedirem paz a Jesus”.

Simplicidade e alegria

O Papa Francisco passou a identificar duas características principais do presépio: sobriedade e alegria.

O primeiro tema desmente a agitação das festas de fim de ano e o consumismo que muitas vezes caracteriza o Natal. Em vez disso, “a Gruta foi criada para nos levar de volta ao que realmente importa: a Deus que vem habitar entre nós”.

Depois o Papa abordou o que distingue a verdadeira alegria inspirada no presépio.

Disse que a alegria do Natal não vem de presentes luxuosos ou de celebrações suntuosas, mas é a alegria que transborda do coração que experimentou de forma tangível a proximidade de Jesus e a ternura de Deus que não nos deixa sozinhos. , mas fica com Aqueles que estão sozinhos.”





Uma fonte de esperança e alegria

O Papa Francisco comparou o presépio a um poço do qual podemos nos aproximar de Deus, “fonte de esperança e de alegria”.

Ele disse que o presépio “é como uma Bíblia viva, uma Bíblia caseira”. Tal como o poço da Bíblia, o presépio “é um lugar de encontro onde levamos a Jesus as expectativas e preocupações da vida, tal como fizeram os pastores de Belém e o povo de Greccio”.

Quando estamos diante do presépio, o Papa disse: “Se entregarmos a Jesus tudo o que nos é caro, também nós experimentaremos uma “grande alegria”.

Concluindo, o Papa Francisco disse: “Vamos em frente ao presépio”, encorajando todos a olharem para a cena na manjedoura e a se permitirem sentir algo dentro de si.