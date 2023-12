Rula Khalaf, editora do Financial Times, escolhe as suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

O novo presidente liberal da Argentina, Javier Miley, divulgou um amplo decreto de emergência na noite de quarta-feira, estabelecendo mais de 300 medidas para liberalizar a economia debilitada do país.

O decreto elimina regulamentos importantes que abrangem o mercado de arrendamento habitacional da Argentina, regimes aduaneiros de exportação, propriedade de terras, retalhistas de alimentos e muito mais. Altera também as regras aplicáveis ​​aos setores da aviação, da saúde, da farmácia e do turismo, a fim de incentivar a concorrência. Os pacotes de indenização para funcionários serão reduzidos e o período de experiência será estendido para novos funcionários.

As novas regras também alteram o estatuto jurídico das empresas estatais do país, que incluem uma companhia aérea, empresas de comunicação social e o grupo energético YPF, permitindo a sua privatização.

“Hoje damos nosso primeiro passo para acabar com o modelo de regressão na Argentina”, disse Miley em uma transmissão pré-gravada. “Assinei um decreto de emergência para começar a desmantelar o quadro institucional e jurídico opressivo que destruiu o nosso país.”

O decreto representa o cumprimento da promessa de campanha de Miley de romper drasticamente com as extensas regulamentações, os altos impostos e a expansão do setor público introduzidos pelo movimento peronista de tendência esquerdista nas últimas duas décadas. No entanto, a sua implementação pode colocar os liberais no caminho certo para confrontos com os peronistas e os seus aliados nos poderosos sindicatos da Argentina.

Após a transmissão, alguns moradores de Buenos Aires bateram panelas e frigideiras em suas varandas em protesto, enquanto outros gritaram “Viva a liberdade, droga!”, slogan que Miley cunhou durante sua campanha presidencial deste ano.

No início do dia, os primeiros grandes protestos contra a presidência de Miley ocorreram no centro de Buenos Aires, onde grupos de campanha de esquerda reuniram milhares de manifestantes e pediram “o fim da presidência de Miley…”. . . Plano de austeridade da motosserra.”

Na semana passada, o Ministro da Economia do Mali, Luis Caputo, anunciou cortes nos subsídios energéticos, o despedimento de funcionários do sector público recentemente contratados e uma redução real no orçamento de um importante programa social.

Os políticos peronistas acusaram o presidente de emitir os novos estados através de decreto, a fim de evitar a votação no Congresso, onde a sua coligação La Libertad Avanza tem apenas 15% dos assentos na Câmara dos Representantes e menos de 10% no Senado.

De acordo com a constituição da Argentina, os presidentes podem emitir “decretos de necessidade urgente” na maioria das áreas políticas – exceto regras fiscais, criminais, eleitorais e partidárias – quando “circunstâncias extraordinárias tornam impossível seguir os procedimentos normais”. As portarias permanecem em vigor até que ambas as câmaras do Congresso votem para revogá-las.

“Não há necessidade nem urgência”, disse na tarde de quarta-feira German Martinez, líder do bloco peronista “União pela Pátria” na Câmara dos Representantes, que detém 40 por cento dos assentos, considerando que Milley deveria convocar sessões parlamentares. para discutir o assunto. . Suas medidas são como contas. “Não tenha medo do debate democrático”, acrescentou Martinez.