AGI está chegando, mas é menos impactante do que pensamos

Altman estava se referindo especificamente à inteligência artificial geral (AGI), um termo usado para se referir a uma forma de inteligência artificial que pode completar tarefas no mesmo nível, ou um degrau acima, dos humanos.

Ele disse que a inteligência artificial geral poderia ser desenvolvida em um “futuro razoavelmente próximo”.

Altman, cuja empresa se tornou popular após o lançamento público do chatbot ChatGPT no final de 2022, tentou acalmar as preocupações dos céticos da IA ​​sobre o grau em que a tecnologia dominará a sociedade.

Antes de apresentar o protótipo GPT-4 da OpenAI em março, Altman alertou os tecnólogos para não exagerarem no seu potencial, dizendo que as pessoas provavelmente ficariam “decepcionadas” com ele.

“As pessoas estão implorando para ficarem desapontadas e ficarão desapontadas.” Altman disse Durante uma entrevista em janeiro com StrictlyVC. “Não temos uma realidade [artificial general intelligence] É isso que se espera de nós.”

Fundada em 2015, a OpenAI tem como missão declarada alcançar inteligência artificial geral (AGI). A empresa é apoiada pela Microsoft e tem avaliação especial de mercado Aproximando-se de US$ 100 bilhõesEla diz que quer projetar a tecnologia com segurança.

Após a vitória de Donald Trump na bancada republicana de Iowa, na segunda-feira, Altman foi questionado se a inteligência artificial poderia agravar a desigualdade económica e levar à desintegração da classe trabalhadora à medida que as eleições presidenciais se fortalecessem.

“Sim, definitivamente, acho que é algo para se pensar”, disse Altman. Mais tarde, porém, ele disse: “Esta é uma ferramenta muito mais do que eu esperava.”

A IA ainda não substituiu empregos na escala que muitos economistas temem, disse Altman, acrescentando que a tecnologia já atingiu um ponto em que é uma “ferramenta incrível para a produtividade”.

As preocupações com a segurança da inteligência artificial e o papel da OpenAI na sua proteção foram o foco da breve saída de Altman da empresa em novembro, depois de o conselho ter dito que tinha perdido a confiança no seu líder. Altman foi rapidamente reintegrado como CEO após ampla reação de funcionários e investidores da OpenAI. Após seu retorno, a Microsoft recebeu um assento de observador sem direito a voto no conselho de administração da OpenAI.

