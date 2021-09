O petróleo Brent está perto de US $ 80 o barril devido à falta de oferta

Perfurações de petróleo são retratadas no campo de petróleo do rio Kern em Bakersfield, Califórnia, em 9 de novembro de 2014. REUTERS / Jonathan Alcorn / Foto de arquivo

O petróleo Brent está se aproximando do máximo de três anos

O petróleo bruto West Texas Intermediate atingiu US $ 75 o barril, o maior valor desde julho

Goldman Sachs vê o preço do petróleo Brent em US $ 90 o barril até o final do ano

LONDRES (Reuters) – Os preços do petróleo subiram pelo quinto dia consecutivo na segunda-feira, com o petróleo Brent atingindo seu nível mais alto desde outubro de 2018 e caminhando para US $ 80, em meio a preocupações com a oferta, uma vez que a demanda se recuperou em partes do mundo à medida que as restrições à pandemia diminuíram.

O petróleo Brent subiu US $ 1,63, ou 2,1%, para US $ 79,72 o barril em 1403 GMT, após três semanas consecutivas de ganhos. O petróleo dos EUA somou US $ 1,56, ou 2,1%, para US $ 75,54, próximo ao maior valor desde julho, após alta pela quinta semana consecutiva na semana passada.

O Goldman Sachs aumentou sua previsão para o petróleo Brent em US $ 10 no final deste ano, para US $ 90 o barril, como uma rápida recuperação na demanda de combustível do surto do delta do coronavírus e do furacão Ida restringiu a produção dos EUA. Consulte Mais informação

“Embora tenhamos mantido uma visão otimista do petróleo por muito tempo, o atual déficit global de oferta e demanda é maior do que esperávamos, com a demanda global se recuperando do efeito delta ainda mais rápido do que nossa previsão acima do consenso e com a oferta global permanecendo abaixo de nossas expectativas. expectativas ”, disse Goldman.

Membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecidos como OPEP +, têm lutado para aumentar a produção, pois persistem déficits de investimentos ou atrasos na manutenção devido à pandemia, depois que a recuperação da demanda falhou. Consulte Mais informação

“O suporte de preço veio graças ao fornecimento restrito dos EUA, uma vez que a turbulência no Golfo do México levou a uma redução dos estoques”, disse Stephen Brennock, da corretora de petróleo BVM.

Ele acrescentou que o petróleo de referência europeu também foi apoiado por ganhos em todo o complexo de energia mais amplo.

“O aumento dos preços do gás natural gerou rumores de um aumento potencial na demanda por combustíveis alternativos, incluindo o petróleo.”

As importações de petróleo da Índia atingiram uma alta de três meses em agosto, recuperando-se de uma baixa de quase um ano tocada em julho, conforme os estoques das refinarias subiram no segundo maior importador de petróleo em antecipação ao aumento da demanda.

