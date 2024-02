Cientistas fornecem mais detalhes sobre a recente infiltração do magma Kilauea

(Bevin) – Pouco depois da recente intrusão de magma no vulcão Kīlauea foi objecto de uma Monitoramento de vulcão artigo, e antes que o terremoto de magnitude 5,7 exigisse atenção, o Observatório de Vulcões Havaianos do USGS forneceu uma declaração informativa detalhada sobre o evento a sudoeste do cume.

Da declaração de 9 de fevereiro emitida pelo USGS HVO:

resumo

O vulcão Kilauea não entra em erupção. A intrusão de magma ocorreu a sudoeste do Pico Kīlauea entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro de 2024. As taxas de sismicidade e deformação do solo que se estendem a sudoeste do Pico Kīlauea em direção ao sistema de falhas Koa'e aumentaram significativamente e atingiram o pico em 31 de janeiro. Mais de 700 terremotos foram detectados hoje, e padrões de deformação e fissuras no solo indicam a colocação de um dique (uma camada vertical de magma). As taxas de sismicidade e deformação diminuíram gradualmente de 1 a 2 de fevereiro, e depois diminuíram significativamente em 3 de fevereiro. As taxas de sismicidade e deformação estabilizaram a partir de 9 de fevereiro. A diminuição global da actividade sísmica e da deformação indica que este evento está a diminuir. No entanto, ainda existem possibilidades de renovação da atividade e uma erupção pode ocorrer sem aviso prévio. Nenhuma atividade incomum foi observada ao longo da zona do Rift Leste de Kilauea.

O HVO elevou o nível de alerta do vulcão para Kīlauea de ADVISORY para WATCH, o código de cores da aviação de amarelo para laranja, às 4h41 GMT de 31 de janeiro, quando houve uma escalada de agitação com maior probabilidade de uma erupção. O HVO reduziu seu nível de alerta de vulcão de WATCH para ADVISORY, e seu código de cores de aviação de LARANJA para AMARELO, às 8h10 do dia 3 de fevereiro, à medida que a atividade vulcânica diminuía significativamente, mas continuava a ser monitorada de perto para um possível aumento renovado. Kīlauea permanece em ADVISORY/YELLOW no momento deste comunicado de informação.

Notas finais

A última erupção no Pico Kīlauea terminou em 16 de setembro de 2023. Após esta erupção, a sismicidade e a deformação do solo permaneceram em níveis de fundo até 4 a 6 de outubro de 2023, quando mais de 600 terremotos e aumento das taxas de deformação do solo foram registrados a sudoeste do Pico Kīlauea. Os terramotos e a deformação inflacionária do solo em toda a região da Cimeira do Kilauea continuaram de forma intermitente, aumentando e diminuindo com longos períodos de aumento de actividade, alternando com longos períodos de pouca ou nenhuma actividade. Os períodos de aumento de atividade incluíram mais de 200 terremotos por dia em 22 de outubro, 26 de outubro, 21 de novembro, 7 de dezembro e 29 a 30 de dezembro de 2023. Períodos relativamente menos ativos entre esses picos ainda incluem 30 a 50 terremotos por dia.

Em 27 de janeiro de 2024, a atividade começou a aumentar e mais de 250 terremotos ocorreram ao longo do dia. Então, em 31 de janeiro, as taxas sísmicas e a deformação do solo aumentaram significativamente. O HVO elevou o nível de alerta do vulcão para Kīlauea de ADVISORY para WATCH, o código de cores da aviação de amarelo para laranja, às 4h41 GMT de 31 de janeiro, em resposta à escalada de agitação com maior probabilidade de erupção. Mais de 700 terremotos foram registrados em 31 de janeiro. As profundidades dos terremotos permaneceram constantes, 1-4 km (menos de 1-2,5 milhas) abaixo da superfície, e sua magnitude variou de um máximo de pouco mais de M3 a menos de M1. As equipes de campo do HVO na borda da caldeira sentiram vários terremotos e relataram queda de rochas em Halema'umau durante a manhã. Instrumentos GPS localizados a sudoeste da caldeira registraram movimentos de até 20 cm (8 polegadas). Clinômetros localizados perto do cume de Oikahuna e Sand Hill (sudoeste da caldeira) mostraram mais de 60 microrradianos de mudança. Dados de satélite adquiridos entre 18h GMT de 31 de janeiro e 18h GMT de 1º de fevereiro mostraram padrões complexos de deformação do solo; A contração geral foi observada no cume, enquanto as áreas a sudoeste do cume mostraram ressurgência de cerca de 50 cm (20 pol.), bem como expansão (junto com subsidência). O magma não atingiu a superfície, embora as equipes de campo do HVO tenham observado posteriormente fissuras no solo associadas à deformação do solo a sudoeste da caldeira.