O Pentágono emite orientações abrangentes sobre como limitar os danos civis

Mas as directivas também chegam num momento crítico para o Departamento de Defesa, no meio de um alvoroço internacional sobre a utilização por Israel de armas fornecidas pelos EUA para bombardear Gaza. Foi apresentado por meio de um comunicado de imprensa na quinta-feira, antes do Natal, à medida que aumentava a pressão sobre o presidente Joe Biden para reduzir a ajuda militar a Israel.

“O Departamento de Defesa dos EUA está a estabelecer novos requisitos sobre a forma como as forças dos EUA protegem os civis em conflitos, tal como Israel matou 20.000 civis em Gaza com bombas dos EUA”, disse Mark Garlasco, antigo funcionário do Pentágono e conselheiro militar da PAX, uma organização de protecção civil. . Organização não governamental holandesa.

No entanto, Garlasco e representantes de organizações humanitárias elogiaram Austin por tornar a iniciativa uma prioridade pessoal e por solicitar uma reforma abrangente que, segundo eles, levará a uma mudança real. Eles disseram que as novas medidas abrem caminho para que o Departamento de Defesa considere os riscos para os civis como parte do processo de planejamento operacional – mesmo antes de ocorrer um ataque militar – e para melhor investigar e responder aos incidentes quando ocorrem danos aos civis.

Austin anunciou inicialmente um plano para revisar as diretivas no outono de 2022, em meio a intensas críticas ao Pentágono por não ter conseguido evitar mortes de civis no Iraque, na Síria e no Afeganistão. Entre as revelações mais proeminentes do New York Times: A

Acobertamento da greve de 2019

Na Síria, dezenas de mulheres e crianças foram mortas

Um ataque fracassado de drones dos EUA

Em Cabul, que levou à morte de 10 pessoas inocentes em Cabul durante a retirada do Afeganistão em agosto de 2021.

“Esta política representa um salto bem-vindo pelos militares dos EUA na forma como conduzem operações militares”, disse Garlasco, acrescentando que “salvará vidas de civis e, ao mesmo tempo, alcançará melhores resultados operacionais para os militares dos EUA”.

A orientação afirma que, pela primeira vez, o Ministério da Defesa incluirá informações externas durante o planejamento operacional e investigações, incluindo informações da imprensa e de organizações não governamentais. Até agora, o Departamento de Defesa normalmente confiava apenas na sua própria inteligência.

A exigência de identificar oficiais-chave para coordenar esforços para limitar os danos civis garante que a questão receba “atenção contínua no nível sênior”, escreveu Dan Stegall, diretor de mitigação de danos civis e política de resposta do Departamento de Defesa, em

artigo

Publicado quinta-feira.

As novas directivas também exigem que o Pentágono comece a desenvolver, adquirir e implantar armas para ajudar a reduzir os danos aos civis, com especial enfoque nas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a realidade aumentada.

“Isso catalisa os esforços do DoD para explorar e aproveitar tecnologias emergentes (possivelmente incluindo inteligência artificial, aprendizado de máquina, tecnologias de realidade aumentada e outras tecnologias) para aumentar a consciência do campo de batalha, melhorar a identificação de alvos e maximizar a eficácia das operações militares”, disse Stegall.

A secção sobre a prestação de assistência de segurança aos aliados dos EUA carece de detalhes. A orientação exige que os comandos combatentes e a Agência de Cooperação para a Segurança da Defesa – que supervisiona o envio de armas dos EUA para países estrangeiros – realizem avaliações para abordar os registos de aliados e parceiros relativamente a danos a civis, e inclui um requisito para aqueles que recebem armas dos EUA. Mas não estipula os critérios pelos quais isso será julgado.

Annie Schell, diretora de defesa dos EUA do Centro para Civis em Conflito, disse que, embora tenha saudado a política, foi apenas um primeiro passo.

“A verdadeira medida do seu sucesso estará na implementação e na forma como ou se produz resultados para os civis – seja impedindo uma repetição dos devastadores danos civis observados nas operações dos EUA nos últimos 20 anos, ou, em última análise, fornecendo respostas e responsabilização a civis.” Ela disse que muitos civis que foram feridos em operações anteriores ainda aguardavam o reconhecimento do governo dos EUA.