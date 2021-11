Exclusivo: EUA pedem ao Japão, China e outros que considerem a exploração de reservas de petróleo

Um tanque de armazenamento de óleo e equipamentos de oleoduto de petróleo bruto são vistos durante um passeio pelo Departamento de Energia da Reserva Estratégica de Petróleo em Freeport, Texas, EUA, 9 de junho de 2016. REUTERS / Richard Carson

WASHINGTON (Reuters) – O governo Biden pediu a alguns dos maiores consumidores de petróleo do mundo – incluindo China, Índia e Japão – que considerassem a liberação de petróleo. estoques crus Em um esforço coordenado para baixar os preços globais da energia, segundo várias pessoas a par do assunto.

A demanda incomum surge no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está resistindo às pressões políticas sobre a alta dos preços da bomba e outros custos ao consumidor, impulsionados por uma recuperação na atividade econômica a partir de baixas iniciais na pandemia do coronavírus.

Também reflete a frustração dos Estados Unidos com os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados, que rejeitaram os repetidos pedidos de Washington para acelerar seu aumento de produção.

“Estamos falando sobre o simbolismo dos maiores consumidores do mundo, enviando uma mensagem à OPEP de que é preciso mudar seu comportamento”, disse uma das fontes.

Os preços do petróleo caíram com o noticiário, depois de estabelecer altas de mais de sete anos no início de outubro.

As fontes disseram que Biden e seus principais assessores discutiram a possibilidade de uma liberação coordenada de estoques de petróleo com aliados próximos, incluindo Japão, Coréia do Sul e Índia, bem como com a China, nas últimas semanas.

Tóquio respondeu positivamente à comunicação inicial, de acordo com uma das fontes. Não ficou imediatamente claro como os outros responderam.

De acordo com uma fonte americana envolvida nas discussões, a participação dos EUA em qualquer liberação de reserva potencial precisaria de mais de 20 milhões a 30 milhões de barris para afetar os mercados. Essa liberação pode ser na forma de uma venda ou empréstimo da Reserva Estratégica de Petróleo dos Estados Unidos – ou ambos.

A Reserva Estratégica de Petróleo foi criada na década de 1970 após o embargo do petróleo árabe para garantir que os Estados Unidos tivessem suprimentos suficientes para responder a uma emergência.

Várias pessoas familiarizadas com o assunto advertiram que as negociações sobre a liberação coordenada de suprimentos não foram finalizadas e nenhuma decisão final foi tomada sobre se algum curso de ação específico deve ser seguido em relação aos preços do petróleo.

A Casa Branca se recusou a comentar o conteúdo detalhado das conversas com outros países.

Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse: “Nenhuma decisão foi tomada.”

O porta-voz acrescentou que a Casa Branca disse durante semanas que estava “conversando com outros consumidores de energia para garantir que o fornecimento e os preços globais de energia não prejudiquem a recuperação da economia global”.

Depois que a Reuters informou sobre as discussões na Casa Branca, o petróleo futuro dos EUA estava sendo negociado a $ 78,18, abaixo de um fechamento de $ 78,36 o barril, enquanto o Brent caiu para $ 80,21 após fechar a $ 80,28 o barril.

Antes das notícias, tanto o petróleo dos EUA quanto o petróleo de referência global Brent tiveram seus preços de liquidação mais baixos desde o início de outubro, com o Brent caindo 1,7% e o petróleo americano 3% no dia.

A Opep, liderada pela Arábia Saudita e seus aliados liderados pela Rússia, está adicionando cerca de 400 mil barris por dia ao mercado mensalmente, mas tem resistido aos apelos de Biden por um aumento na velocidade, argumentando que a recuperação da demanda pode ser frágil.

O secretário-geral da OPEP, Muhammad Barkindo, disse na terça-feira que espera um excesso de oferta global em dezembro.

“Estes são sinais de que devemos ser muito cuidadoso, disse ele a repórteres.

O aumento dos preços do petróleo irritou Biden antes das eleições de meio de mandato de 2022, que determinarão se seu Partido Democrata manterá uma pequena maioria no Congresso dos Estados Unidos.

Os preços da gasolina nos EUA são em média de US $ 3,41 o galão agora, de acordo com o AAA, mais de 60% mais caro do que há um ano, quando a economia se recuperou da pandemia de COVID-19.

Muitos assessores de Biden atribuem seus baixos índices de aprovação nos últimos meses ao agravamento da inflação de energia para alimentos e outras áreas. O IPC subiu 6,2% nos últimos 12 meses, com os componentes de energia aumentando 30%.

A Agência Internacional de Energia com sede em Paris, uma agência de energia que inclui alguns dos maiores consumidores de petróleo, incluindo os Estados Unidos, Japão e vários países europeus, não comentou. No passado, a IEA coordenou publicações envolvendo vários países.

“A Agência Internacional de Energia está monitorando de perto o mercado de petróleo e está pronta para agir conforme necessário”, disse a agência em um comunicado.

Reportagem adicional de Trevor Honeycutt, Garrett Renshaw e Tim Gardner; Reportagem adicional de Valerie Volcovici em Washington, Noah Browning em Londres e Neddy Verma em Nova Delhi. Escrito por Richard Waldmanis; Edição de David Gavin, Heather Timmons e David Gregorio

