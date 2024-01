O patrimônio líquido médio por idade ultrapassa US$ 1 milhão para americanos na faixa dos 50 anos

Dica Allworth: Quanto vale o seu patrimônio líquido? Amy Wagner com Allworth Financial discute patrimônio líquido Allworth Financeiro

Por volta dos 50 anos, o americano médio pode agora esperar que o património líquido da sua família exceda 1 milhão de dólares.

Como tantas pessoas na faixa dos 50 anos se tornam milionárias?

A riqueza das famílias aumentou a um ritmo recorde durante a pandemia. Entre 2019 e 2022, o património líquido médio das famílias americanas saltou 37%, para 192.900 dólares, após ajuste pela inflação. É o maior aumento já registrado pela Pesquisa Federal de Finanças do Consumidor, divulgada no outono passado. O aumento do valor das casas e o aumento da propriedade de ações alimentaram a recuperação.

Alguns dos novos números são surpreendentes. O patrimônio líquido médio das famílias é agora de US$ 500 mil para americanos com quase 30 anos. No final da década de 1940, ultrapassava US$ 750.000. Para cinquenta, chega a sete dígitos.

Se você tem 50 anos e não vale um milhão de dólares, não se desespere. Esses números são números médios e os ricos estão aumentando-os significativamente.

A família americana “média” – imagine o número do meio numa longa lista de números – atinge um património líquido de cerca de 300 mil dólares entre as idades de 50 e 59 anos, muito longe de 1 milhão de dólares.

Veja como o patrimônio líquido se divide, década após década

Para ilustrar como a riqueza se acumulou ao longo dos anos, aqui está um detalhamento década a década do patrimônio líquido da América.

coisa dos anos vinte

Patrimônio líquido médio: $ 120.896 (idades de 20 a 24 anos), $ 120.185 (idades de 25 a 29 anos)

Patrimônio líquido médio: $ 10.800 (idades de 20 a 24 anos), $ 30.160 (idades de 25 a 29 anos)

Aos 20 anos, a maioria de nós está apenas começando. Trabalhamos em nossos primeiros empregos por salários relativamente baixos. Recuperamos dívidas estudantis. Por outro lado, provavelmente não temos muitas outras despesas.

“Você está sozinho pela primeira vez”, disse ele. Liz Gillette, planejador financeiro certificado em Edgewater, Maryland. “Você tem obrigações chegando, como seu primeiro carro e seus empréstimos estudantis. E então, você está apenas construindo seu caminho para economizar para a aposentadoria.”

Para as pessoas na faixa dos 20 anos, “o maior fator é a dívida”, disse ele. Jonathan Swanberg, um planejador financeiro certificado em Houston. “Você acumulou muitas dívidas escolares e não teve a oportunidade de trabalhar, então seu patrimônio líquido costuma ser negativo. Você está apenas tentando sair do buraco.”

Trinta e poucos

Patrimônio líquido médio: $ 258.073 (idades 30-34), $ 501.289 (idades 35-39)

Patrimônio líquido médio: $ 89.801 (idades 30-34), $ 141.200 (idades 35-39)

Trinta americanos podem ter se livrado das dívidas da faculdade, comprado a primeira casa e constituído família. Sua renda provavelmente está aumentando, mas suas despesas também: pense em fraldas.

“Digamos que eles conseguiram se livrar da maior parte de suas dívidas”, disse Swanberg. “Eles estão começando a investir algum dinheiro no plano 401(k), o que basicamente inicia o processo de chegar ao lado positivo.

Muitas pessoas na faixa dos 30 anos começam a experimentar o milagre da capitalização: observar o valor dos investimentos que fizeram aos 20 anos aumentar cada vez mais, à medida que os juros se acumulam tanto sobre o investimento inicial como sobre os juros já ganhos.

Os juros compostos ajudam a explicar como o patrimônio líquido médio chega a US$ 500.000 para pessoas na faixa dos 30 anos.

“Provavelmente comecei a investir aos 25 anos”, disse Gillette. “Você tem 35 anos agora. Esse dinheiro agora tem 10 anos para crescer.”

década de 1940

Patrimônio líquido médio: $ 590.718 (idades 40-44), $ 781.923 (idades 45-49)

Patrimônio líquido médio: $ 134.730 (idades 40-44), $ 212.800 (idades 45-49)

Quando chegamos aos 40 anos, aquela casa que compramos aos 30 acumula um grande patrimônio, à medida que o saldo dos pagamentos da hipoteca muda dos juros para o principal. Estamos entrando em nossos anos de maior lucratividade. Se tivermos filhos, eles ficam mais caros.

“Talvez as pessoas tenham se casado, comprado uma casa, tido filhos”, disse ele. Pedro Lazarov, um planejador financeiro certificado em St. “Isso é o que eu chamaria de adultos completos.”

O valor da habitação e a valorização ajudam a empurrar o património líquido médio para os seis dígitos superiores, juntamente com o milagre da duplicação mencionado acima.

“Se você tem uma hipoteca de 30 anos, provavelmente já está na metade do caminho”, disse Swanberg.

Cinquenta e poucos

Patrimônio líquido médio: $ 1.132.532 (idades 50-54), $ 1.442.075 (idades 55-59)

Patrimônio líquido médio: $ 272.800 (idades 50-54), $ 320.700 (idades 55-59)

Bem-vindo à Linha dos Milionários. Aos 50 anos, muitos americanos alcançam o estatuto lendário de milionários, com os bens da sua família valendo pelo menos 1 milhão de dólares a mais do que os seus passivos.

A nossa casa pode agora ser o prémio que possuímos, aumentando de valor à medida que entramos nos anos finais da nossa hipoteca. Se começássemos a poupar para a reforma aos 20 anos, o nosso 401(k) seria óptimo, depois de obtermos retornos de 5% a 10% durante muitos anos.

“Quando você chega aos 50 anos, a maior parte do que está em sua conta de aposentadoria são juros compostos”, disse Lazarov.

Seus filhos podem estar na faculdade, o que é uma das maiores despesas que você fará. Mas então eles terminam e seu ninho fica vazio. Você precisa começar a planejar seriamente a aposentadoria.

“Parece haver algo mágico em completar 50 anos e dizer: ‘É melhor eu me preparar aqui'”, disse Gillette.

Sessenta e poucos

Patrimônio líquido médio: $ 1.675.214 (idades 60-64), $ 1.836.884 (idades 65-69)

Patrimônio líquido médio: $ 394.010 (idades 60-64), $ 394.300 (idades 65-69)

Esta é a década em que o património líquido médio atinge o seu pico, um valor que se aproxima dos 2 milhões de dólares para os americanos com quase 60 anos.

Nossos 60 anos são quando muitos de nós nos aposentamos e começamos a retirar nossa riqueza acumulada.

“Você pergunta [people] “Para apertar o botão e de repente começar a gastar seu dinheiro”, disse Gillette.

No entanto, para as famílias ricas que têm décadas de investimentos para aproveitar, “elas vivem da renda”, disse ela. “Você nem toca no diretor.”

Setenta e poucos

Patrimônio líquido médio: $ 1.714.085 (idades 70-74), $ 1.629.256 (idades 75-79)

Patrimônio líquido médio: $ 433.100 (idades 70-74), $ 341.300 (idades 75-79)

Na casa dos 70 anos, os americanos estão a ver o seu património líquido finalmente começar a diminuir.

Talvez não estejamos mais trabalhando e estejamos gradualmente esgotando nosso pecúlio de aposentadoria. Muitas despesas estão a diminuir, mas outras estão a aumentar – especialmente os cuidados de saúde.

“Agora você está na fase de gastos, em que está retirando seu 401(k) em vez de construí-lo”, disse Swanberg.

As famílias mais ricas ainda podem ganhar mais do que gastam: um fundo de reforma de 1,5 ou 2 milhões de dólares pode gerar rendimentos significativos. As famílias menos ricas podem contar com a Segurança Social.

Se você está se aproximando dos 70 anos e não tem um patrimônio líquido de sete dígitos, não está condenado a viver seus dias na pobreza, dizem os especialistas: Cada orçamento é diferente.

“A quantidade de dinheiro que você precisa depende inteiramente de quanto você gasta”, disse Swanberg. “Uma pessoa que tem abaixo da média, mas não gasta muito, pode ser muito rica.”