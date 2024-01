Os investidores ainda esperam que o Fed reduza as taxas de juros em breve, apesar de dois relatórios mostrarem aumento da inflação

Os investidores estão a ignorar dois relatórios esta semana que mostraram que a inflação anual subiu no mês passado, apostando que a Reserva Federal continuará a cortar as taxas de juro em breve.

O primeiro e mais acompanhado relatório, o Índice de Preços ao Consumidor, observou que a inflação subiu para 3,4% no ano encerrado em dezembro de 2023, acima dos 3,1% do mês anterior, mais quente do que os economistas esperavam. O índice de preços ao produtor, que mede a inflação no atacado, subiu para 1%, de 0,8% no mês anterior.

Numa base mensal, que permite uma visão mais precisa de onde está a inflação, o IPC subiu 0,3% em dezembro. Mais importante ainda, a Fed vê uma inflação anual saudável como um crescimento de 2% nos preços, pelo que um aumento não é bem-vindo.

Mas os investidores ignoraram o aumento da inflação e ainda esperam que o primeiro corte das taxas do Fed ocorra em Março. De facto, depois de os relatórios terem mostrado que a inflação estava a mover-se, mesmo que ligeiramente, na direcção errada em Dezembro, as probabilidades implícitas de um corte nas taxas em Março aumentaram.

Os investidores veem agora uma probabilidade de cerca de 80% de que o Fed reduza as taxas de juro na sua reunião de março, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, que calcula a probabilidade utilizando preços futuros de taxas de juro no mercado de curto prazo que o Fed tem como alvo. Isso representa um aumento em relação aos 68% de apenas uma semana atrás.

Greg McBride, analista financeiro-chefe do Bankrate, disse Examinador de Washington Há um certo descompasso entre as expectativas dos investidores em relação aos cortes nas taxas de juros e o que mostram os números da inflação.

“Não há nada que obrigue economicamente o Fed a começar a cortar as taxas de juros imediatamente”, disse ele. “O mercado de trabalho ainda está a aguentar-se e até os membros da Fed afirmaram que o crescimento dos salários deveria cair um pouco mais e que o calendário de Março pode ser demasiado cedo. No entanto, as expectativas dos investidores continuam a refutar isso.”

Os EUA “já viram este filme muitas vezes antes”, disse McBride, com os investidores e o mercado esperando que o Fed fosse mais pacífico, mas o Fed acabou por deitar água fria a essa ideia – o que criou algum embaraço no mercado. Volatilidade.

“Parece que estamos nos preparando para outro episódio disso”, disse ele.

Contudo, é importante notar que, apesar do aumento indesejável em Dezembro, a inflação diminuiu significativamente ao longo do ano passado. A inflação atingiu um pico de cerca de 9% em junho de 2022 e em janeiro de 2023 caiu para 6,4% e em setembro de 2023 registava 3,7%.

No entanto, a Fed e o Presidente Jerome Powell querem evitar um cenário economicamente devastador, no qual subestimam o poder de permanência do actual ataque inflacionário e acabam por cortar as taxas de juro demasiado cedo.

Durante a praga inflacionária da década de 1970, a inflação voltou a subir após períodos em que o Fed parou de intervir. McBride disse que Powell e altos funcionários têm essa história em mente.

“Eles estão muito conscientes disso, e esta é uma ação que o Fed tomou medidas para evitar repetir. Eles falaram muito sobre os erros cometidos na década de 1970 e o desejo de não repetir isso – certamente está no radar deles. tela”, disse ele.

O desalinhamento entre os investidores e o Fed estende-se durante todo o ano de 2024. Nas suas últimas previsões, a própria Fed espera um total de cerca de três cortes nas taxas de juro este ano. Enquanto isso, os investidores esperam o dobro desse número e cortes nas taxas de juros de cerca de seis.

“O relatório do IPC de hoje é um lembrete de que a inflação, embora tenha melhorado, não foi derrotada”, disse Steve White, estrategista-chefe de investimentos do Bank of Korea Financial. “As tendências para uma inflação mais baixa permanecem, na sua maior parte, intactas, mas uma trajetória de cortes nas taxas de juro mais próximas das expectativas da Fed, que atualmente é de três este ano, parece mais plausível do que uma postura de mercado mais agressiva.”

White disse que as expectativas do Fed parecem mais razoáveis ​​do que as refletidas nos mercados.

Uma razão pela qual a Fed poderá acabar por cortar as taxas de juro mais do que o esperado é no caso de uma recessão, um cenário que o banco central tem trabalhado arduamente para evitar. A redução das taxas de juro impulsiona o crescimento, embora muitos investidores esperem apenas uma recessão moderada, na pior das hipóteses, antecipando ao mesmo tempo um ano positivo para o mercado bolsista.

“Se conseguirmos seis cortes nas taxas, é porque algo está errado na economia”, disse McBride. “Se conseguirmos seis cortes nas taxas, é porque a economia entrou em recessão e, nesse caso, não conseguiremos crescimento dos lucros em ações.”

Os investidores ouvirão atentamente as palavras dos altos funcionários do Fed nas próximas semanas, especialmente o tom que Powell assumirá após a próxima reunião do Fed no final deste mês. Os dados de Janeiro serão cruciais para indicar o que poderá acontecer a seguir para a política monetária.