O Partido da Reforma do Reino Unido descarta três candidatos devido a comentários ofensivos

autor, Becky Morton

Papel, Repórter político

29 de junho de 2024, 12h57 GMT Atualizado há 1 hora

O Partido da Reforma Britânico retirou três dos seus candidatos após relatos de que eles fizeram comentários ofensivos, disse um porta-voz.

Edward Oakenfull, que está em Derbyshire Dales; Robert Lomas, o candidato em Barnsley North, e Lesley Lilley, o candidato em Southend East e Rochford, ainda aparecerão nas cédulas eleitorais como candidatos reformistas porque é tarde demais para destituí-los.

Um porta-voz do Islah disse que se algum dos três for eleito, eles terão assento como membros independentes do Parlamento.

No entanto, ele disse que as pessoas ainda devem votar nos candidatos se quiserem registar o seu apoio à reforma.

Isto acontece depois do líder Nigel Farage ter rejeitado os candidatos durante a sua aparição no programa Questions da BBC na noite de sexta-feira, quando os seus comentários lhe foram apresentados.

Farage disse ao programa: “Não quero ter nada a ver com eles”.

Em resposta a uma questão sobre o que a reforma diria aos eleitores nos distritos onde os candidatos foram descartados, o porta-voz do partido disse que iria “encorajá-los a votar no partido, votando nessas pessoas no boletim de voto”.

Desta forma, disse ele, as pessoas ainda podem votar no “programa político” de reforma.

Ele acrescentou: “Não estou dizendo que a situação seja ideal, mas o que importa é o tamanho da parcela da reforma em nível nacional”.

Aviso: esta história contém linguagem que pode ser ofensiva

Oakenful postou comentários insultuosos sobre o QI dos africanos subsaarianos nas redes sociais no ano passado. Ele disse anteriormente à BBC que essas declarações foram tiradas do contexto.

Lomas teria dito que os negros deveriam “descer”. [their] “Preguiçosos” e parem de se comportar “como selvagens”. Os comentários foram publicados pelo The Times em 8 de junho, com a Reform alegando na época que eram “citações fora de contexto” e que precisava de mais tempo para responder.

Lilly teria descrito as pessoas que chegam em pequenos barcos como “escória” em uma postagem nas redes sociais, acrescentando: “Espero que sua família seja roubada, espancada ou atacada”.

No entanto, ele disse que isso se deveu em parte à necessidade de encontrar candidatos rapidamente após o anúncio surpresa de eleições gerais em julho.

Desde o início da campanha eleitoral, o Partido Islah tem enfrentado questões persistentes sobre a escolha dos candidatos, depois de terem surgido numerosos exemplos de publicações ofensivas nas redes sociais.

Todos os principais partidos tiveram de abandonar potenciais candidatos parlamentares devido a comentários inadequados, mas este é mais o caso dos candidatos reformistas do que de outros partidos.

O partido culpou uma empresa que contratou para realizar verificações de antecedentes de potenciais candidatos, alegando que não realizou a auditoria antes de convocar a eleição.

Farage também enfrentou perguntas iradas de uma audiência do Question Time sobre uma gravação transmitida pelo Channel 4 que mostrava Andrew Parker, um publicitário do movimento reformista do Reino Unido, usando uma calúnia racista sobre o primeiro-ministro Rishi Sunak.

Farage descreveu esses comentários como uma “série de abusos obscenos”, mas sugeriu que o homem pode ter sido pago e afirmou que se tratava de uma “conspiração política de proporções surpreendentes”.

A Autoridade de Reforma do Reino Unido disse ter denunciado o Canal 4 à Comissão Eleitoral, o órgão de fiscalização eleitoral, sobre alegada interferência eleitoral.

O partido disse que também exigiria uma investigação do regulador de mídia Ofcom.

Na sexta-feira, o Channel 4 News afirmou que mantém o seu “jornalismo preciso e imparcial”, acrescentando que se encontrou pela primeira vez com Parker na sede do Partido Reformista do Reino Unido e não lhe pagou nenhum dinheiro.

Em um comunicado, Parker disse que queria “pedir desculpas profundas a Nigel Farage e ao Partido Reformista se minhas opiniões pessoais refletissem mal sobre eles e prejudicassem sua reputação, pois essa não era minha intenção”.

A Polícia de Essex disse que estava “avaliando urgentemente” os comentários feitos sobre o programa “para confirmar a presença de quaisquer crimes”.

Um porta-voz do Partido da Reforma confirmou que outra pessoa que apareceu na reportagem confidencial transmitida pelo Canal 4, George Jones, era um verdadeiro voluntário do partido.

Na filmagem, Jones, um ativista partidário de longa data que organiza eventos para Farage, descreveu a bandeira do orgulho em um carro da polícia como uma “bandeira degenerada”.

Ele sugere repetidamente que os membros da comunidade LGBT+ são pedófilos e critica a presença da polícia nas marchas do Orgulho LGBT.

“Você não pode demitir um voluntário”, disse o porta-voz, mas Jones “não estava mais envolvido na campanha”, acrescentando: “Ele se foi”.

Questionado se a Reform UK e Farage também diriam que não queriam nada com Jones à luz dos seus comentários, o porta-voz disse que havia uma “diferença” entre o caso de Jones e o caso de Parker.

Ele disse que ambos os indivíduos não faziam mais parte da campanha, mas Jones era anteriormente conhecido pela Reform UK e seus comentários eram “mais brincalhões”, embora eles não tivessem ideia de quem era Parker e seus comentários estavam “longe de serem aceitáveis”.