O furacão Beryl se torna o primeiro grande furacão no Atlântico este ano

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – O furacão Beryl fortaleceu-se no sábado à medida que se dirigia para o sudeste do Mar do Caribe, com meteorologistas alertando que se esperava que se transformasse em uma grande tempestade perigosa antes de atingir Barbados na noite de domingo ou na manhã de segunda-feira.

Um grande furacão é considerado de categoria 3 ou superior, com ventos de pelo menos 178 km/h (111 mph). Na noite de sábado, Beryl era um furacão de categoria 1, marcando a formação de furacão mais oriental no Atlântico tropical em junho, quebrando o recorde estabelecido em 1933, de acordo com Philip Klotzbach, pesquisador de furacões da Universidade Estadual do Colorado.

Um alerta de furacão foi emitido para Barbados, Santa Lúcia, Granada e São Vicente e Granadinas. Um alerta de tempestade tropical foi publicado para Martinica e Tobago e um alerta de tempestade tropical para Dominica.

“É surpreendente ver a previsão de um grande furacão (categoria 3+) para junho em qualquer lugar do Atlântico, e muito menos no extremo leste dos trópicos profundos. #berilo “Organizando-se às pressas sobre as águas mais quentes já registradas no final de junho”, postou o especialista em furacões da Flórida, Michael Lowery, no X.

Sabo Best, diretor do Serviço Meteorológico de Barbados, disse que o centro do furacão deverá passar 45 quilômetros ao sul de Barbados. Os meteorologistas esperam então que a tempestade atravesse o Mar do Caribe a caminho da Jamaica e depois do México.

Na noite de sábado, o centro de Beryl estava a cerca de 1.060 quilômetros a leste-sudeste de Barbados, com ventos máximos sustentados de 130 quilômetros por hora. Ele estava se movendo para oeste a 22 mph (35 km/h).

“Espera-se agora que o furacão se intensifique rapidamente”, disse o Centro Nacional de Furacões dos EUA, com sede em Miami.

O pesquisador de ciências atmosféricas Tomer Borg observou que Beryl era apenas uma depressão tropical com ventos de 35 mph na sexta-feira.

“Isso significa que, de acordo com dados preliminares, Beryl já cumpriu os critérios para uma rápida intensificação antes de se transformar num furacão”, escreveu ele na plataforma de mídia social X.

As águas quentes alimentavam o berilo, sendo o conteúdo de calor oceânico nas profundezas do Oceano Atlântico o mais elevado de sempre nesta altura do ano, segundo Brian McNoldy, investigador em meteorologia tropical da Universidade de Miami.

Beryl também é a tempestade tropical mais forte já registrada em junho, mais a leste, no Atlântico tropical, de acordo com Klotzbach.

“Permanecemos totalmente vigilantes e precisamos tomar todas as precauções possíveis para nós mesmos, nossas famílias e nossos vizinhos”, disse a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, em um discurso público na noite de sábado, solicitando que todas as empresas fechassem até a noite de domingo. “Não queremos colocar a vida de ninguém em risco”.

Ela observou que milhares de pessoas estão em Barbados Final da Copa do Mundo de Críquete Twenty20O grande torneio internacional de críquete, que será realizado na capital, Bridgetown, começa hoje, sábado, com a Índia derrotando a África do Sul. Este torneio é considerado o maior evento do críquete.

Alguns fãs, como Shashank Moscou, um médico de 33 anos que mora em Pittsburgh, foram rápidos em mudar de voo para partir antes da tempestade.

Mosco disse por telefone que nunca havia passado por um furacão antes: “Também não pretendo passar por um furacão”.

Ele e sua esposa, que estavam indo para a Índia, descobriram Beryl graças a um motorista de táxi que mencionou a tempestade.

O primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, disse num discurso público no sábado que os abrigos abririam no domingo à noite e instou as pessoas a se prepararem. Ele ordenou que as autoridades reabastecessem os veículos do governo e pediu aos supermercados e postos de gasolina que permanecessem abertos até mais tarde, antes da tempestade.

“Haverá uma grande correria… se você seguir horários limitados”, disse ele, desculpando-se antecipadamente pela interrupção das estações de rádio do governo que transmitiam atualizações sobre tempestades. Ele acrescentou: “Os fãs de críquete terão que suportar que teremos que fornecer informações… Esta é uma questão de vida ou morte”.

Beryl é a segunda tempestade com nome no que se espera que seja Temporada movimentada de furacões, que vai de 1º de junho a 30 de novembro no Oceano Atlântico. No início deste mês, Tempestade Tropical Alberto A tempestade atingiu a costa do nordeste do México com fortes chuvas que mataram quatro pessoas.

Lowry observou que em registros que datam de 1851, apenas cinco tempestades nomeadas se formaram em junho no Oceano Atlântico tropical, a leste do Mar do Caribe, e apenas uma dessas tempestades foi um furacão. Uma dessas tempestades foi o primeiro furacão em 1933, a temporada de furacões mais ativa já registrada, disse ele.

Mark Spence, gerente de um albergue em Barbados, disse por telefone que estava calmo com a tempestade que se aproximava.

“É a estação e uma tempestade pode ocorrer a qualquer momento”, disse ele. “Estou sempre preparado. Sempre tenho comida suficiente em casa.”

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica espera que a temporada de furacões de 2024 esteja acima da média, com entre 17 e 25 tempestades nomeadas. A previsão prevê até 13 furacões e quatro grandes furacões.

A temporada média de furacões no Atlântico produz 14 tempestades nomeadas, sete das quais são furacões e três grandes furacões.

O furacão Beryl deverá causar chuvas de até 15 centímetros em Barbados e ilhas próximas, e também foi emitido um alerta de ondas que chegam a 4 metros. Também era esperada uma tempestade de até dois metros de altura.

A tempestade aproxima-se do sudeste do Mar das Caraíbas poucos dias depois de Trinidad e Tobago, nação de duas ilhas, ter sofrido grandes inundações na capital, Porto de Espanha, como resultado de um evento meteorológico não relacionado.

Os líderes das Caraíbas não estão apenas preocupados com Beryl, mas também com um grupo de tempestades que acompanham de perto a trajetória de Beryl e que poderão evoluir para uma depressão tropical de 70% em meados da próxima semana.

Enquanto isso, Um Uma tempestade sem nome No início de junho, mais de 50 cm de chuva caíram em partes do sul da Flórida, deixando muitos motoristas presos em ruas inundadas e empurrando água para algumas casas em áreas baixas.